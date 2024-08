Jadon Sancho au PSG, c'est reparti ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG avait perdu tout espoir de recruter Jadon Sancho lors de ce mercato, car l’international anglais était promis à la Juve. Mais contre toute attente, le club italien s’est brutalement retiré du dossier.

A la recherche d’un joueur offensif de couloir depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain avait identifié il y a plusieurs semaines de cela le profil de Jadon Sancho. L’international anglais plait beaucoup à Luis Enrique, mais le PSG n’a jamais atteint les montants souhaités par Manchester United pour poursuivre les discussions. Ces dernières heures, le joueur prêté au Borussia Dortmund la saison dernière semblait promis à la Juventus Turin. En effet, un accord avait été trouvé entre les Red Devils et le club de Série A pour le prêt de Jadon Sancho mais contre toute attente, le deal a capoté.

Le prêt de Sancho à la Juventus en stand-by

Federico Chiesa à Liverpool, Jadon Sancho arrive à la Juventus https://t.co/LV6wALy3V8 — Foot01.com (@Foot01_com) August 28, 2024

A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, la Juventus Turin renonce finalement à la signature de Jadon Sancho en raison des coûts trop importants de l’opération. Fabrizio Romano est sur la même longueur d’onde en détaillant que le dossier est « mis en stand-by » en raison des « demandes de Manchester United ». De quoi relancer un vent d’espoir du côté des supporters du PSG, qui sont favorables pour une majorité d’entre eux à la venue de Jadon Sancho dans la capitale française.

Reste qu’il y a quelques semaines, le désaccord semblait profond et irrémédiable entre les deux clubs puisque Manchester United réclamait au moins 60 ME pour son attaquant anglais, sous contrat jusqu’en 2026, tandis que le Paris Saint-Germain n’était pas prêt à poser plus de 45 ME sur la table. Il sera désormais intéressant de voir si dans cette dernière ligne droite du mercato, les deux clubs feront un pas de côté pour trouver un accord satisfaisant pour les deux parties, et cela même si officiellement, Luis Enrique se dit satisfait de son secteur offensif avec Barcola, Dembélé, Ramos, Kolo Muani, Doué, Asensio et Lee.