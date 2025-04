Ecran noir pour Lorient-Pau, Beinsports s'explique

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Les amateurs de Ligue 2 ont été privés du match entre Lorient et Pau qui devaient être diffusé ce samedi soir en direct du Moustoir. La chaîne sportive avance un souci technique indépendant de sa volonté.

Les supporters lorientais et palois ont fulminé une bonne partie de la soirée, puisque le match entre leurs deux équipes, pour le compte de la 29e journée de Ligue 2, n'a pas été diffusé en direct sur Beinsports 1. Pendant longtemps, la chaîne sportive franco-qatarie n'a donné aucune explication, en diffusant Troyes-Red Star, autre match de la soirée à la place. Finalement, après plus d'une heure de jeu, via les réseaux sociaux, Beinsports a confirmé que cette absence diffusion était liée à un souci technique : « Suite à une panne du réseau internet sur la région, nous sommes dans l'incapacité de diffuser le match Lorient - Pau. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous vous informerons dès que possible concernant la rediffusion du match sur nos antennes ».

Suite à une panne du réseau internet sur la région, nous sommes dans l'incapacité de diffuser le match Lorient - Pau.



Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous vous informerons dès que possible concernant la rediffusion du match sur nos antennes.#Ligue2BKT #FCLPFC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 5, 2025

Une annonce tardive qui a agacé les supporters du FC Lorient, car dans le même temps, leur équipe faisait un grand pas vers la Ligue 1 en collant un terrible 5-0 au FC Pau. Certains ont même précisé avec amusement qu'à la pause du match, et pendant les pubs, ils avaient une publicité appelant à ne pas pirater les chaînes qui diffusent la Ligue 1 et la Ligue 2. Au moins, cette rencontre des Merlus n'aura pas été piratée.