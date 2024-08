PSG ‍: Luis Enrique vire deux défenseurs en urgence

Dans : PSG.

Avec les signatures de Joao Neves et de Willian Pancho ainsi que celle à venir de Désiré Doué, le mercato du PSG s’est enfin emballé. Mais en parallèle, Luis Enrique aimerait voir certains joueurs quitter le club.

Après un mois de juillet très calme, le Paris Saint-Germain a enfin décidé de passer la seconde sur le marché des transferts. Joao Neves a lancé les hostilités en rejoignant le club de la capitale pour 70 ME bonus compris, et il a été imité quelques jours plus tard par le défenseur colombien Willian Pancho, recruté à Francfort pour 40 ME. Désiré Doué devrait suivre, l’international espoirs français ayant pris la décision de rejoindre le PSG plutôt que le Bayern Munich. Des signaux positifs pour les supporters franciliens ainsi que pour Luis Enrique, mais il en faut plus pour combler les exigences du pointilleux technicien espagnol.

Ce dernier est satisfait de voir du mouvement dans le sens des arrivées, mais il attend également que le Paris SG se débarrasse de certains indésirables. A en croire les informations de l’insider @Djaameel, deux défenseurs sont indésirables aux yeux de Luis Enrique, et ont ainsi été placés sur la liste des joueurs à vendre. Il s’agit de Milan Skriniar et de Danilo Pereira, lesquels ont bénéficié d’un temps de jeu important l’an passé, mais qui n’entrent définitivement plus dans les plans de l’ancien entraîneur du FC Barcelone.

Skriniar et Danilo poussés vers la sortie

« Au cours de la saison dernière, Luis Enrique a fait savoir à la direction qu’il y a des profils qu’il n’appréciait pas vraiment, notamment en défense. Lors de ces échanges, il a par exemple fait savoir qu’il n’était pas fan de Milan Skriniar et Danilo Pereira. Concernant le slovaque, le club aimerait s’en séparer mais son énorme salaire est un gros frein pour plusieurs clubs. Pour le portugais, il était disponible pour affronter Leipzig, mais Lucho a pris la décision de ne pas le convoquer. Reste à voir le dénouement de ces 2 dossiers désormais » a lancé l’insider sur son compte X.

La question est maintenant de savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à s’en séparer, ce qui est loin d’être certain puisque @Djaameel indique par ailleurs que Milan Skriniar et Danilo Pereira ont signifié aux dirigeants parisiens qu’ils aimeraient rester. Seule une offre démentielle avec un salaire au moins équivalent à celui qu’ils perçoivent actuellement au PSG pourrait donc les convaincre de déménager cet été, et cela malgré la promesse d’un temps de jeu réduit en 2024-2025 avec Luis Enrique.