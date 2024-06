Kvaratskhelia au PSG, Naples prend l'avion d'urgence

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Face à la détermination du clan Kvaratskhelia à rejoindre le PSG, Naples a décidé de réagir. Le club italien va même débarquer d'urgence en Allemagne où l'attaquant dispute l'Euro avec la Géorgie.

Les propos de l'agent et du père de Khvicha Kvaratskhelia avaient fait officiellement réagir le Napoli la semaine passée, le club d'Aurelio de Laurentiis rappelant à l'entourage du joueur qu'un contrat devait être respecté et qu'un départ lors de ce mercato au PSG ou ailleurs ne se fera qu'avec l'accord des dirigeants italiens. Tandis que Naples veut prolonger son ailier gauche avec une grosse augmentation salariale, la concurrence du Paris Saint-Germain fait évidemment planer le doute concernant l'avenir de Kvaratskhelia en Serie A. Même si la Gazzetta dello Sport affirme qu'un accord est possible à hauteur de 120 millions d'euros, le Napoli veut rapidement en savoir plus, et c'est pour cela qu'une délégation va s'envoler rapidement vers l'Allemagne où l'international géorgien est actuellement pour disputer l'Euro. Cela alors que les rumeurs se multiplient concernant le souhait de l'attaquant de signer chez les champions de France, au point que le média transalpin évoque un accord déjà trouvé entre Paris et l'international géorgien avec un salaire annuel de 7 millions d'euros.

Khvicha Kvaratskhelia donne des migraines à Naples

Khvicha Kvaratskhelia 🇬🇪 souhaite quitter le Napoli cet été !



(🗣️@Gazzetta_it) pic.twitter.com/nRZJQrTIy0 — En Rouge Et Bleu (@En_rouge_bleu) June 23, 2024

Ce lundi, le quotidien Cronache di Napoli révèle que Giovanni Manna, le nouveau directeur sportif de Naples arrivé il y a quelques semaines de la Juventus, mènera cette délégation afin d'essayer de convaincre Khvicha Kvaratskhelia de rapidement prolonger son contrat. Pour Aurelio de Laurentiis, c'est évidemment un sujet très sensible, puisque le propriétaire du club de Campanie a promis à Antonio Conte de conserver l'attaquant géorgien lorsque le technicien italien a accepté de venir entraîner Naples. Mais De Laurentiis sait aussi que le prix de Khvicha Kvaratskhelia sur le marché des transferts est colossal, surtout s'il fait affaire avec le Paris Saint-Germain. En attendant, le club italien va tout de même faire cet aller-retour rapide en Allemagne pour tenter de faire avancer rapidement les choses, sachant que la Géorgie jouera mercredi soir contre le Portugal ce qui pourrait être son dernier match de l'Euro 2024 et le début des vacances de Kvaratskhelia.