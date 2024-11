PSG ‍: Luis Enrique provoque un clash

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Après la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Bayern Munich, le débat autour de l'absence d'un vrai numéro 9 dans l'effectif parisien fait de nouveau rage, au point de voir Samir Nasri et Bertrand Latour s'écharper.

Le déplacement du Paris Saint-Germain à Munich a de nouveau fait surgir les débats autour de l'absence d'un numéro 9 de qualité dans l'effectif Rouge et Bleu. Face au Bayern, les hommes de Luis Enrique n'ont pas eu grand mal à se créer des occasions. Mais le bémol, qui revient beaucoup trop régulièrement cette saison, est le manque de réalisme criant devant le but. C'est donc à se demander encore une fois quelles sont les raisons qui ont motivé la direction parisienne à ne pas recruter d'avant-centre lors du dernier mercato estival. Sur le Canal Football Club, à l'issue de la défaite du PSG, Bertrand Latour et Samir Nasri ont haussé le ton à propos des conditions du non-recrutement d'un attaquant de pointe l'été dernier.

Samir Nasri répond sèchement à Bertrand Latour

🗣️ "Tu es avec eux dans les réunions ?" 💥



Coutumier du fait, Bertrand Latour n'a pas hésité à faire passer son message avec panache devant les consultants du Canal Football Club. Selon lui, Luis Enrique est le premier responsable de l'absence d'un numéro 9 de qualité au Paris Saint-Germain, lequel aurait refusé les propositions de sa direction au dernier mercato estival. « Jamais un entraineur version qatari n'a eu autant de pouvoir que Luis Enrique. Soit ce postulat est faux, soit il subit le recrutement. S'il est pris en otage par le recrutement de Luis Campos, je suis dans ton camp », a lancé Bertrand Latour. Des propos que ne partage pas Samir Nasri. « T'as vécu dans les réunions ? On ne sait pas ça (si Luis Enrique a refusé des noms, ndlr). Dis-moi un numéro 9 sur le marché et ne me dis pas Gyökeres parce qu'il a mis 25 buts cette saison », a lâché le retraité des terrains de football devenu consultant.

L'absence d'un 9, le gros point noir du PSG en LDC

Le Paris Saint-Germain ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Face au Bayern Munich, l’absence de numéro 9 s'est plus que ressentie. Ousmane Dembélé a de nouveau pêché de nombreuses fois à la finition, tandis que Bradley Barcola fait encore preuve de trop de naïveté du fait de son jeune âge. Randal Kolo Muani, recruté pour jouer en pointe en 2023, n'a pas foulé la pelouse, tandis que Gonçalo Ramos, qui revient de blessure, n'a joué que 20 minutes dans un match où le PSG n'était déjà plus qu'à 10. En bref, en Ligue 1, le PSG peut asseoir sa domination là où en Ligue des champions, le niveau de jeu attendu est bien plus élevé et révèle les faiblesses du club.