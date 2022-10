PSG : Kylian Mbappé, la révélation indécente

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le vertigineux contrat de Kylian Mbappé avec le PSG a été jeté en pâture aux médias récemment. Un comportement scandaleux aux yeux d'un proche d'Emmanuel Macron.

Très en forme ce mardi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé se savait attendu au tournant avec le Paris SG. Les dernières semaines n’ont pas été calmes pour lui, des révélations se multipliant sur ses envies de départ, sa relation avec ses coéquipiers, son contrat que ce soit sa durée ou son salaire. A ce sujet, Le Parisien a visiblement eu accès au contrat signé officialisant sa prolongation au PSG au mois de mai dernier. Le journal francilien a donné de nombreux détails difficiles à inventer, même si le club de la capitale a tout démenti en bloc. Le salaire et les primes étaient ainsi détaillés, et forcément, il n’en fallait pas plus pour faire parler sur l’argent gagné par les footballeurs, le dérèglement du football et sa coupure avec le reste de la société.

Mbappé a été décisif 354 fois en 352 matchs depuis le début de sa carrière



Impliqué sur un but par match en moyenne depuis ses débuts à 16 ans en 2015🔥 pic.twitter.com/0xejrOLAXu — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) October 26, 2022

Ce grand déballage a aussi provoqué une réaction de personnalités hautement placées pour défendre le fait que le PSG avait mis ce qu’il fallait pour conserver Mbappé en France. Plusieurs ministres se sont même exprimés sur le sujet. Sur le plan purement comptable, les sommes sont énormes, mais absolument tout est déclaré et revient en partie sous divers impôts à l’état. Cela met aussi en valeur un véritable joyau que le football mondial envie à la France et au PSG.

Les chiffres doivent être expliqués

Et c’est cela qu’a tenu à mettre en avant Karl Olive. L’ancien journaliste de Canal+, désormais Maire de Poissy et proche d’Emmanuel Macron au sein du parti Renaissance, a préféré s’attaquer à ceux qui effectuent ces révélations et nourrissent la jalousie ou la médisance. Alors, à savoir si le salaire de Kylian Mbappé était indécente, il a répondu sèchement sur RTL. « Ce qui est indécent, c’est de balancer des chiffres comme ça à la volée sans qu’ils soient expliqués. Kylian Mbappé n’est pas une dépense pour le PSG, ni pour la France, c’est un investissement. Kylian Mbappé, c’est le patrimoine culturel de notre pays, le patrimoine économique de notre pays. Kylian Mbappé, c’est 350 millions d’euros qui vont être reversés au fisc, et c’est normal, par rapport au prélèvement de 45 %. 350 millions, c’est le plan vélo en France jusqu’en 2025. 350 millions, c’est le prix global du centre d’entraînement du PSG qui vient s’installer à Poissy. C’est 1000 emplois pendant la durée des travaux, c’est deux plans d’actions pour la pédiatrie et ça, ça va bien dans les caisses de l’État », a souligné l’homme politique, qui ne digère pas ces révélations et ce qu’elles peuvent directement provoquer comme réactions.