PSG ‍: Luis Enrique ne fera jamais confiance à Gonçalo Ramos

Par Mehdi Lunay

En quête d'efficacité offensive, le Paris SG peut compter sur l'apport de Gonçalo Ramos (4 buts en 8 matchs depuis son retour). Néanmoins, Luis Enrique n'augmente pas le temps de jeu du Portugais. Ramos est condamné à heurter un plafond de verre.

Le retour de Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain fin novembre n'aura pas été célébré comme celui du Messie. Dans une équipe parisienne maladroite devant les buts notamment en Ligue des champions, le Portugais devrait être titulaire assez facilement. Pourtant, Luis Enrique juge que non. L'entraîneur espagnol n'a placé Ramos dans son onze type que trois fois en huit matchs depuis le retour de blessure du joueur. L'ancien attaquant de Benfica rentabilise bien ce faible temps de jeu avec 4 buts inscrits en fin d'année 2024 mais rien n'y fait. Dimanche, le Portugais n'a bénéficié que d'une vingtaine de minutes lors du Trophée des champions.

Gonçalo Ramos, le super-sub éternel du PSG

Certains supporters réclament que la situation de l'attaquant change alors que deux matchs cruciaux attendent le PSG en Ligue des champions, face à Manchester City et Stuttgart. Mais, Luis Enrique les écoutera t-il ? Non, répond le journaliste Marc Mechenoua sur l'antenne d'Ici Paris Île-de-France. Selon lui, Gonçalo Ramos devra se contenter d'un rôle de remplaçant sur le long terme. Malgré les bonnes statistiques du Portugais, Luis Enrique préfèrera toujours un faux 9 à la Dembélé en attaque.

G.Ramos est-il simplement un super remplaçant ?



Réponse de @LeMechenoua 📢 "Oui" et il s'explique dans 100% PSG, la Tribune @icisport_ pic.twitter.com/Ie6hhi18iA — ici Paris Île-de-France (@iciparisidf) January 7, 2025

« Je me souviens de la réponse que Luis Enrique avait faite avant le match contre l’Olympique de Marseille. On lui avait demandé quand Gonçalo Ramos allait revenir ? Il avait donné la date mais il avait enchaîné de lui-même en disant « Il faut arrêter de croire que le retour de Gonçalo Ramos va tout résoudre ». Quand il dit ça, je sais qu’il veut replacer le spectre sur son équipe mais pour moi ça veut aussi dire la considération qu’il a pour ce joueur. Ce n’est pas un joueur dont le profil colle avec le numéro 9 voulu par Luis Enrique. Ramos est décisif lors de chaque match où il fait son retour mais il n’y a pas de continuité pour lui. Donc oui, pour moi c’est un super-sub, ça ne sera jamais l’attaquant indiscutable de Luis Enrique », a analysé Mechenoua dans l'émission 100% PSG. Reste à voir si le besoin de points en C1 et la menace d'une élimination précoce fera changer d'avis le coach parisien.