PSG ‍: Deux stars arrivent enfin à Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato du Paris Saint-Germain n'a pas de quoi emballer les supporters. Mais les choses pourraient s'accélérer avec deux grosses signatures.

Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, les supporters du PSG espéraient que Luis Campos allait frapper vite et fort lors de ce marché des transferts afin de prouver que le club de la capitale était à même d'oublier sa star tricolore. Mais pour l'instant, le feu d'artifice ressemble à un pétard mouillé, les champions de France ayant seulement vu débarquer Matvey Safonov, le gardien de but russe censé être le concurrent de Gianluigi Donnarumma. Mais ce week-end, Fabrizio Romano a secoué le mercato parisien en affirmant lors d'un podcast que les dirigeants du club de la capitale travaillaient pour faire signer en même temps Joshua Kimmich et Joao Neves et qu'un accord était imminent entre les différentes parties impliquées dans ces dossiers. L'intérêt du PSG pour la star allemande du Bayern Munich n'est pas nouveau, mais cette fois les choses se mettent en place. Le défenseur de 29 ans n'ayant pas prolongé son contrat avec le club bavarois et surtout il n'est pas opposé à un transfert pour Paris.

Un duo d'enfer pour le PSG

Concernant Joao Neves, le dossier est un peu plus compliqué, même s'il s'agit essentiellement d'un souci financier. La pépite portugaise de 19 ans est très intéressée à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain comme l'a confirmé notre confrère italien, mais son club, Benfica, se montre très gourmand pour le laisser partir. Il est vrai que Joao Neves a été l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur, du club portugais, Angel di Maria allant même le comparer à un certain Marco Verratti. Pour céder son milieu de terrain, Benfica réclame 100 millions d'euros et c'est encore là que les choses se négocient avec le PSG.

Mais à priori, Nasser Al-Khelaifi aurait validé cette double opération qui apporterait un vrai plus à la colonne vertébrale des champions de France, ce qui a souvent été un de ses points faibles dans le passé. Il faut désormais attendre que tout le monde s'entende, mais le roi du mercato a l'air convaincu que pour le PSG, les signatures de Joshua Kimmich et Joao Neves sont déjà dans la poche. De quoi rassurer les fans du Paris SG, en attendant évidemment de savoir qui sera le grand attaquant censé faire oublier Kylian Mbappé.