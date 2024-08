PSG ‍: Danilo au Barça, le pari complètement fou

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Non retenu par l’entraîneur Luis Enrique, Danilo Pereira devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le milieu ou défenseur central était annoncé de retour au FC Porto. Mais son agent Jorge Mendes se montre ambitieux et tente de le caser dans l’effectif du FC Barcelone.

Le premier groupe convoqué par Luis Enrique en dit long sur ses intentions. Pour le déplacement au Havre ce vendredi soir, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a écarté certains joueurs qui ont définitivement perdu ses faveurs. Nordi Mukiele, Manuel Ugarte ou encore le lofteur Juan Bernat sont absents, à l'image de Danilo Pereira. Comme indiqué ces derniers jours, le milieu ou défenseur central ne fait plus partie des plans du coach parisien.

🗒️ Le groupe pour le déplacement au Havre ! 🔴🔵



⚽️ 1ère journée de @Ligue1



⌚️ Coup d’envoi : 20h45 CEST#HACPSG pic.twitter.com/zpVMnp0pKx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2024

L’international portugais avait déjà vu son temps de jeu diminuer la saison dernière. Et ce malgré sa polyvalence et son statut de cadre dans le vestiaire. A un an de la fin de son contrat, Danilo Pereira se dirige donc vers un départ. Lui que l’on annonce vers un retour au FC Porto. Il s’agirait d’un rebond intéressant pour l’ancien capitaine des Dragons. Mais son agent Jorge Mendes a apparemment d’autres ambitions pour son client. En effet, le média espagnol Jijantes affirme que le célèbre représentant a proposé son compatriote au FC Barcelone.

Le Barça devrait refuser

L’intermédiaire, qui gère notamment les intérêts du Blaugrana Lamine Yamal, souhaite profiter de ses bonnes relations avec le club catalan. Il serait tout de même étonnant de voir le Barça ouvrir la porte à Danilo Pereira. Toujours focalisé sur l’ailier de l’Athletic Bilbao Nico Williams, le vice-champion d’Espagne n’a pas prévu de renforcer son entrejeu, ni sa charnière centrale. Et compte tenu de ses problèmes avec le fair-play financier de la Liga, la direction barcelonaise ne prendra sûrement pas le risque de s’offrir un joueur absent des plans initiaux. Mais nul doute que Jorge Mendes poursuivra ses démarches auprès des cadors européens.