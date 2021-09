PSG : Marco Verratti sort le gros match, les Anglais débarquent

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Marco Verratti a fait sensation ce mardi soir à l’occasion du match entre le PSG et Manchester City. Un prestigieux clubs anglais toque à la porte.

Le milieu de terrain, positionné plus bas qu’à l’habitude afin de participer aux premières relances, a brillé par sa faculté à ressortir proprement le ballon, mais il s’est aussi démené pour le récupérer face aux Cityznes. Une panoplie complète qui a même provoqué les applaudissements de Daniel Riolo, ce qui en dit long. Souvent blessé ou suspendu, l’Italien a-t-il les moyens de s’imposer enfin à ce poste de sentinelle que peu d’entraineurs du PSG lui ont confié ? Après cette expérience réussie, Mauricio Pochettino va certainement retenter sa chance, et pourquoi pas relancer un Marco Verratti qui devenait de moins en moins indiscutable ces derniers temps. L’époque où le milieu de terrain tournait autour de lui, qu’il enchainait les prolongations de contrat pour repousser les clubs qui voulaient l’arracher au PSG, semble bien lointaine. Mais avec une telle performance, cela risque de revenir rapidement. La preuve avec cette sortie du joueur emblématique de Manchester United, Ashley Young, qui a suggéré aux Red Devils de faire un gros achat au Paris SG l’été prochain.

« Il nous manque un joueur comme Michael Carrick depuis des années. Il n’a jamais vraiment été remplacé. Ne me méprenez pas, Fred et McTominay sont des bons joueurs, mais ils n’ont pas un Michael Carrick avec eux. Et quand j’ai vu le match du PSG contre City, je me suis dit que Marco Verratti est le joueur le plus proche de ce que Manchester United a besoin. Cela fait un moment que personne n’a tenté sa chance pour le faire signer. Je pense que ce serait un joueur incroyable pour Manchester United », a expliqué l’ancien ailier reconverti en latéral, dans son intervention sur BBC Radio 5.

Le PSG va dire non

L’opération risque d’être toutefois compliquée. Marco Verratti a fait sa vie et même sa carrière à Paris, et il est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Adulé par les supporters, même s’il a le don d’agacer avec ses cartons à répétitions et ses pépins physiques souvent interminables, le champion d’Europe avec l’Italie se voit bien continuer encore longtemps sa carrière au Paris Saint-Germain. Et vu que Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas s’en séparer non plus, bonne chance à Manchester United pour convaincre le PSG de lui lâcher son joueur arrivé en 2012.