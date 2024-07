PSG ‍: Ce dossier à 120 ME met le Qatar sur les nerfs

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce n’est pas un secret, le PSG fait de Joao Neves sa priorité pour renforcer son milieu de terrain lors du mercato estival. Mais à ce jour, le club de la capitale et le Benfica Lisbonne sont loin de trouver un accord.

Le Paris Saint-Germain dispose déjà de plusieurs joueurs de qualité au milieu de terrain avec Vitinha et Fabian Ruiz, qui brillent à l’Euro sous les couleurs du Portugal et de l’Espagne ou encore Warren Zaïre-Emery, révélation de la saison et sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2024 avec la France. Ce secteur de jeu doit néanmoins être renforcé cet été à la demande de Luis Enrique, qui aimerait un pur milieu défensif disposant néanmoins d’une qualité technique importante. Un profil fait l’unanimité en interne, celui de Joao Neves, auteur d’une superbe saison avec le Benfica Lisbonne et qui a été sélectionné par Roberto Martinez pour l’Euro avec le Portugal.

Le joueur semble enclin à rejoindre ses compatriotes Nuno Mendes, Danilo Pereira et Vitinha au PSG, mais les discussions entre Paris et Benfica avancent très lentement… pour ne pas dire qu’elles sont au point mort. A en croire les informations du média El Futbolero, le Paris Saint-Germain n’est toujours pas enclin à payer la clause libératoire de Joao Neves, laquelle s’élève à 120 millions d’euros. Problème, le Benfica Lisbonne refuse toute négociation en-dessous de cette somme comme le confirme le compte insider PSG Inside Actu sur les réseaux sociaux.

120 ME ou rien pour Joao Neves, Benfica est inflexible

« Joao Neves accepte de venir au PSG. Renato Sanches accepte de revenir à Benfica. Arnau Tenas accepte d’être prêté à Benfica. Carlos Soler ne serait pas contre aller à Benfica mais sa préférence va pour un retour en Espagne ou une première expérience en Angleterre Le problème c'est que Benfica ne veut pas, que tout les dossiers soient mélangés. Il faut payer la clause... Pourtant le club est intéressé par les trois joueurs parisiens. Il ne faudra pas non plus trop tarder sur ce dossier car Manchester United, Liverpool ou même des clubs allemand s'intéressent au prodige portugais » a détaillé le compte insider. Autrement dit, le Paris Saint-Germain joue pour l’instant la montre avec l’espoir de rafler la mise dans le dossier Joao Neves pour moins de 120 millions d’euros. Mais ce jeu est dangereux pour le PSG, qui pourrait tout perdre en adoptant cette stratégie car si un club anglais lève la clause libératoire de Joao Neves, les espoirs parisiens s’envoleront brutalement.