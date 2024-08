PSG ‍: Campos lâche 20 ME pour remplacer Ugarte

Dans : PSG.

Le départ de Manuel Ugarte à Manchester United est en excellente voie et le PSG devrait recruter pour remplacer l’international uruguayen. Pour cela, le club de la capitale creuse une piste inattendue au Brésil.

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain négocie avec Manchester United le transfert de Manuel Ugarte. Désireux de quitter la capitale française, où Luis Enrique ne compte pas sur lui, l’international uruguayen a donné son accord aux Red Devils. A dix jours de la fin du mercato, la tendance est plus que jamais à un départ de l’ancien milieu défensif du Sporting Portugal, dont le transfert pourrait rapporter entre 50 et 60 ME au PSG. Une somme équivalente à celle payée il y a un an pour recruter Manuel Ugarte, que le club parisien va pouvoir réinvestir en cette fin de mercato.

Luis Campos souhaite renforcer le secteur offensif de l’équipe de Luis Enrique avec au minimum un ailier et pourquoi pas un avant-centre en bonus en cas de bonne opportunité. Le Paris SG va également chercher à compenser numériquement le départ de Manuel Ugarte puisque dans le même temps, Gabriel Moscardo va être prêté au Stade de Reims. C’est ainsi que selon les informations du média Antena2, le champion de France en titre a jeté son dévolu sur l’international colombien (13 sélections) Richard Rios. Sous contrat avec Palmeiras jusqu’en décembre 2026, ce milieu défensif de 24 ans suscite également l’intérêt de plusieurs clubs européens, à l’instar de l’AS Roma et de la Fiorentina.

Palmeiras hésite à vendre Richard Rios cet été

Le média est catégorique en affirmant que le Paris Saint-Germain a envoyé au cours des dernières heures une offre estimée à 20 ME pour s’attacher les services de Richard Rios. La somme posée sur la table par Luis Campos convient à Palmeiras, qui réfléchit néanmoins au timing de cette opération. A quelques jours de la fin du mercato, le club brésilien n’est pas certain de pouvoir dénicher un successeur de qualité équivalente à Richard Rios, et pourrait faire le choix de le retenir jusqu’au mois de décembre afin que l’international colombien dispute les phases finales de la Copa Libertadores. Pour le PSG, qui a besoin d’un joueur dès maintenant pour remplacer Ugarte, il n’est toutefois pas question d’attendre six mois de plus. Autrement dit, si Palmeiras refuse la proposition du club francilien, Luis Campos se tournera vers d’autres dossiers pour renforcer l’entrejeu parisien.