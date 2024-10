PSG ‍: Achraf Hakimi, le divorce est confirmé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Achraf Hakimi dans les traces de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a tellement pris les devants que même Florentino Pérez a compris le message.

Membre clé du Paris SG depuis son arrivée en 2021 en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi est ces derniers mois régulièrement annoncé de retour au Real Madrid, club de la ville où il est né et où il a été formé sans jamais s’y imposer. Le latéral marocain de 25 ans a vu son nom être associé à la Casa Blanca récemment, pour deux raisons. L’arrivée de son grand ami Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, et le fait que Dani Carvajal soit gravement blessé, signe qu’il faut aussi préparer la relève à ce poste de latéral droit. Deux éléments qui ont toutefois volé en éclats ces derniers jours, puisque sa prolongation de contrat au PSG est en bonne voie. Le Real Madrid espérait retrouver son ancien joueur en 2025 alors qu’il ne lui resterait qu’un an de contrat, ou en 2026 en étant totalement libre.

Mais Achraf Hakimi a un autre plan et il ne retournera pas dans les bras de son « ex », aussi tentant que cela puisse paraitre de retrouver un club habitué à briller en Europe. Le média madrilène « Madrid Universal », confirme la tendance et souligne que le Lion de l’Atlas se sent bien à Paris, et que son entente avec Luis Enrique est très bonne. Les dirigeants du PSG finalisent ainsi les discussions pour sa prolongation de contrat, ce qui écartera l’ancien de Dortmund et de l’Inter de Milan pour un bon bout de temps. Même Florentino Pérez aurait compris qu’un remariage était impossible avec Hakimi, cherchant du côté de Liverpool et de Trent Alexander-Arnold pour trouver son bonheur à ce poste.

Une façon de confirmer que le PSG peut souffler dans ce dossier, même s’il faut désormais une officiellement qui devrait être faite avant la fin de l’année selon les médias français.