Ce crack est trop cher, le Real l'offre au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a des vues sur énormément de joueurs jeunes et au fort potentiel. L'hiver prochain lors du marché des transferts, le club de la capitale pourrait d'ailleurs tenter le coup sur un crack argentin de River Plate.

Si le PSG s'est fait plutôt discret cet été sur le marché des transferts, Luis Enrique n'en reste pas moins intéressé par beaucoup de profils en Europe mais pas que... L'Espagnol souhaite disposer d'un effectif restreint pour travailler ses principes de jeu. Mais cela ne veut pas dire que des retouches ne seront pas faites et ce, dès l'hiver prochain. En Amérique du Sud, des profils sont notamment courtisés. C'est le cas pour Franco Mastantuono, qui fait le bonheur de River Plate malgré ses 17 ans. Mais dans ce dossier, la concurrence s'annonce plus que féroce pour le club de la capitale française.

Mastantuono, le Real Madrid abandonne la piste

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Franco Mastantuono (@franco.mastantuono)

Ces dernières heures, le média Defensa Central indique cependant que le Real Madrid va laisser la voie ouverte aux équipes intéressées par Mastantuono l'hiver prochain. Les Merengue ne prévoient en effet pas de faire des folies, alors que le milieu offensif est estimé à quelque 45 millions d'euros par le club argentin. Une somme jugée trop élevée par le Real Madrid, conscient que les enchères pourraient encore plus monter avec l'intérêt du Paris Saint-Germain, mais aussi du FC Barcelone, Manchester City, Arsenal et Chelsea. Franco Mastantuono va, en attendant, devoir garder la tête sur les épaules et poursuivre sa progression au plus haut niveau, alors que son contrat court à River Plate jusqu'en 2026. Il aura en tout cas l'embarras du choix pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Et le Paris Saint-Germain version Luis Enrique est bel et bien une destination crédible pour lui et ses représentants.