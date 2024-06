PSG ‍: 100ME pour Kvaratskhelia, c'est le gros clash ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le directeur sportif de Naples est arrivé en Allemagne pour discuter avec Khvicha Kvaratskhelia et son entourage. Du côté du PSG, on refuse le chantage financier du Napoli.

La Géorgie jouera ce mercredi soir contre le Portugal, et pour continuer sa route dans l'Euro 2024 la formation de Kvaratskhelia et Mikautadze doit impérativement s'imposer face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Du côté des supporters du Paris Saint-Germain, on aura évidemment le regard tourné vers Khvicha Kvaratskhelia, priorité numéro 1 de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi pour venir renforcer le secteur offensif des champions de France. Cependant, du côté de Naples, où Antonio Conte souhaite conserver l'attaquant géorgien, on a décidé de tout tenter pour prolonger Kvara, même si Aurelio de Laurentiis sait qu'il ne peut pas s'aligner sur les propositions salariales transmises par le PSG aux représentants du joueur de 23 ans. Mais le propriétaire a bien l'intention de faire cracher beaucoup d'argent à Paris dans ce dossier, et c'est là que cela coince.

Khvicha Kvaratskhelia trop cher pour le PSG, pour l'instant

Confirmant que Khvicha Kvaratskhelia était décidé à signer au Paris Saint-Germain lors de ce mercato, Le Parisien précise que Luis Enrique a fait savoir qu'il était très favorable à la venue de l'attaquant géorgien pour renforcer son équipe et proposer une alternative à Bradley Barcola. Tout semble aller dans le même sauf que le boss du Napoli a fait savoir qu'il n'acceptera aucune proposition financière en dessous de 100 millions d'euros. « C’est un montant jugé excessif en interne. Les négociations vont se poursuivre. Les Parisiens espèrent que le besoin de liquidités obligera in fine Naples à céder, à un prix plus raisonnable selon eux. Comme tous les clubs, Naples se sait surveillé par les instances européennes », précisent nos confrères. Du côté du club italien, qui ne jouera pas une coupe d'Europe la saison prochaine, De Laurentiis est connu pour être très dur lors des négociations.

Et ce n'est pas le PSG qui dira le contraire, le club de la capitale ayant déjà fait venir des joueurs de Naples, le plus récent étant Fabian Ruiz. Cependant, Nasser Al-Khelaifi l'a déjà fait savoir, il ne veut plus que son club soit considéré comme le Pigeon Saint-Germain et un an après avoir dépensé 95 pour faire signer Randal Kolo Muani, le dirigeant qatari souhaite éviter que ce genre de délire se reproduise, même avec un joueur aussi talentueux que Khvicha Kvaratskhelia. Les discussions risquent donc d'être longues entre Paris et Naples.