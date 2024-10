Pas de Final 8, Cavani avait la haine contre le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani était parti libre sans disputer le Final 8 de la Ligue des Champions. L’Uruguayen avait refusé la mini prolongation offerte par ses dirigeants. Et ne regrette absolument pas sa décision quelques années plus tard.

Kylian Mbappé en est la dernière illustration. Prêt à leur dérouler le tapis rouge à leur arrivée, le Paris Saint-Germain a beaucoup plus de mal à soigner la sortie de ses stars. Beaucoup d’autres ont dû partir par la petite porte, y compris la légende Edinson Cavani. Celui qui était alors le meilleur buteur de l’histoire du club (200 buts) avait quitté la capitale en fin de contrat en juin 2020. Déçu de la décision de ses dirigeants, l’attaquant uruguayen avait même refusé de disputer le Final 8 de la Ligue des Champions en août. Une décision parfaitement assumée.

Cavani n'avait pas digéré

« Quand j’ai quitté le PSG, c’est parce que mon contrat se terminait et qu’ils ne m’avaient pas proposé de le renouveler, s’est justifié El Matador dans un entretien accordé à ESPN. Ils avaient prévu que je sois libéré. La fin de saison est arrivée, la pandémie a frappé et ils ont joué cette "mini Ligue des Champions ", ce format étrange. Lorsqu’ils ont su que la Ligue des Champions allait être jouée, ils ont commencé à m’appeler parce qu’ils voulaient que je joue dans cette compétition. »

Sauf qu’Edinson Cavani avait mal pris l’absence d’offre de prolongation. « J’ai mes principes, et je sais que je donne le maximum là où je suis, parce qu’il y a un club qui vous fait confiance et qui vous paie, alors je donne tout ce que j’ai. Mais si quelque chose ne va pas, je vous le dirai, a expliqué le buteur de Boca Juniors. C’est comme ça que ça s’est passé. J’ai dit que je n’allais pas renouveler mon contrat, parce qu’ils voulaient le faire, pour qu’ils aient cette concurrence en attaque, parce qu’il y avait cette compétition. » Le mal était fait, le Paris Saint-Germain avait vexé son avant-centre.

« Comment ne pas emmener Cavani dans cette compétition, même si vous avez de grands joueurs ? Pourquoi ne m’avez-vous pas offert cette possibilité plus tôt ? Pourquoi ne m’avez-vous pas dit que vous me faisiez confiance et que vous vouliez que je continue ? Après, j’aurais pris la décision de continuer ou non. Mais la fin est arrivée et je suis parti en paix avec moi-même parce que je suis mes principes. J’aurais aimé partir avec un stade plein, mais non, j’ai senti que c’était le moment de partir de ce PSG, que ça s’arrêtait là de cette façon et qu’il n’y avait pas besoin d’y penser plus longtemps. Je suis comme ça parce que je le vis à fond et je ne retiens rien », a conclu Edinson Cavani, qui s'exprimait pour la première fois sur cet épisode.