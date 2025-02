PSG ‍: Kvaratskhelia, un cauchemar pour la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Recruté au dernier mercato d'hiver à Naples, Khvicha Kvaratskhelia commence à donner des sueurs froides aux rivaux du PSG. Le joueur géorgien ne fait plus sourire personne.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont patienté, puisqu'ils le voulaient déjà l'été dernier, mais en janvier dernier, moyennant 70 millions d'euros, ils ont réussi à faire signer Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique souhaitait faire venir l'ailier gauche international géorgien, et il a convaincu le PSG de faire le très gros effort indispensable pour qu'Aurelio de Laurentiis sa star. A peine arrivé dans la capitale, le joueur de 24 ans a compris qu'avec son prix, il ne lui sera pas pardonné grand-chose, les critiques étant déjà virulentes après seulement deux ou trois matchs. Mais, Kvara n'est pas affolé et désormais, il progresse au fil des rencontres, au point même d'être élu joueur du match dimanche soir après OL-PSG. Sur ce match, l'ancien napolitain a sorti des statistiques impressionnantes pour 68 minutes jouées, à savoir 61 ballons touchés, 7 dribbles réussis, 4 passes clés, 13 duels gagnés et 1 passe décisive sur le but de Dembélé.

Alors que de plus en plus de journalistes et de consultants sont impressionnés en France par les prestations de l'attaquant géorgien, en Italie, on se doutait bien que Kvaratskhelia allait finir par mettre le Paris Saint-Germain a ses pieds. « Et encore il n’est pas à 100% », a prévenu Luis Enrique après la performance aboutie de son joueur sur la pelouse en piteux état du Groupama Stadium. Pierpaolo Matrone, journaliste pour Tuttomercatoweb, est persuadé que le joueur géorgien va non seulement tirer son épingle du jeu au sein d'un effectif parisien déjà pléthorique, mais qu'il va même finir par devenir le numéro 1 de ce Paris Saint-Germain post-Mbappé. « Kvaratskhelia a le potentiel pour devenir dévastateur, surpassant ses performances à Naples sous les ordres de Spalletti, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne devienne la véritable star du PSG », a expliqué notre confrère.

Le PSG a probablement sa future star

En France, Walid Acherchour, dans son style toujours très imagé, a résumé la façon de penser de pas mal de monde au sujet de Khvicha Kvaratskhelia. « Il a laissé sa carte de visite, son compte Instagram et sa page Linkedin à la Ligue 1 contre l’OL. Même dans une première mi-temps un peu moyenne du PSG, il a été très très important, virevoltant, dangereux...Pour moi, c’est vraiment son meilleur match au PSG ! C'est très très prometteur pour la suite, parce qu'on va l'attendre sur les gros matchs de Ligue des champions », a expliqué le consultant de DAZN, qui attend désormais de voir ce que va faire l'ailier gauche face à Liverpool.