Pacho brille au PSG, un proche fait une confidence

Par Corentin Facy

Le PSG n’a pas hésité à payer 40 millions d’euros pour recruter Willian Pacho l’été dernier. Un choix payant de la part du club parisien au vu des débuts réussis de l’international équatorien dans la capitale.

Confronté aux blessures de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe, le Paris Saint-Germain a fait le choix d’investir massivement sur un défenseur central gaucher lors du mercato estival. Inconnu du grand public en France, Willian Pacho a été l’heureux élu avec un transfert en provenance de Francfort pour 40 millions d’euros. L’international équatorien est arrivé sur la pointe des pieds au PSG, mais cela ne l’a pas empêché pour autant de s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Son adaptation frôle la perfection et son niveau est plus que satisfaisant.

Auteur de sa première passe décisive avec Paris samedi face à Strasbourg pour Bradley Barcola, l’ancien roc de Francfort peut encore faire beaucoup mieux, promet l’un de ses proches. « Il sait où sont ses défauts. Mais vous allez voir qu'il va devenir un relanceur de grande qualité avec le temps, parce qu'il a une capacité d'adaptation et d'apprentissage au-dessus de la moyenne » explique dans les colonnes de L’Equipe un intime de Willian Pacho, convaincu que le défenseur parisien de 23 ans a tout pour devenir l’un des meilleurs défenseurs en Europe dans les années à venir.

Pacho, une adaptation éclaire au PSG

Cela ne surprendrait pas Miguel Angel Ramirez, son premier entraîneur à Independiente, en Équateur. « C'est quelqu'un de très discipliné, très rigoureux, qui s'adapte très vite, car il est très intelligent. Il écoute beaucoup, il sait comment s'améliorer et répondre à ce que souhaite l’entraîneur » a-t-il glissé. Avec Willian Pacho, le coach Luis Enrique a recruté un vrai soldat et malgré le retour prévu en décembre pour Lucas Hernandez, il y a peu de chance de voir le natif de Quinindé perdre sa place dans le onze du PSG d’ici la fin de l’année 2024. En tout cas, la concurrence sera plus accrue que jamais avec le retour à venir du champion du monde, sans compter que Luis Enrique espère aussi récupérer Presnel Kimpembe dans les prochaines semaines.