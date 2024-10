Nuno Mendes concurrencé, Luis Enrique valide une opération

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera actif lors des prochaines fenêtres de mercato. L'idée est notamment de recruter un nouveau latéral gauche. L'heureux élu pourrait provenir de Belgique.

Luis Enrique s'est récemment dit satisfait de son effectif. L'Espagnol ne voulait pas recruter pour recruter l'été passé. Mais les choses ont changé et le manque de profondeur de son effectif pourrait finir par lui jouer des tours. Raison pour laquelle, sauf rebondissement, le PSG recrutera l'hiver prochain. L'idée sera d'apporter quelques retouches et de doubler certains postes. Nuno Mendes pourrait prochainement devoir faire avec la concurrence d'un joueur de très haut niveau : Maxim De Cuyper.

Un profil largement validé par Luis Enrique ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maxim De Cuyper (@maxim.decuyper)

Selon les informations de PSGInside-Actus, le latéral gauche international belge a en effet tapé dans l'oeil du Paris Saint-Germain, qui va prochainement démarrer des discussions pour tenter de le recruter au Club Bruges. Le joueur de 23 ans a un style de jeu qui plait beaucoup à Luis Enrique, lui qui est à la fois solide défensivement et qui peut jouer à plusieurs postes (ailier gauche, milieu gauche et arrière droit). Le compte rajoute que De Cuyper est une cible de longue date du PSG, puisque le club de la capitale a apparemment tenté de le recruter en fin d'été dernier, sans réussite. Si le Belge a en plus fini par prolonger jusqu'en juin 2028, son club n'est pas fermé à l'idée d'une vente en cas de belle offre. Un montant supérieur à 10 millions d'euros sera nécessaire pour Maxim De Cuyper. A noter que le joueur veut aussi un projet sportif solide et des garanties pour quitter Bruges. Outre le Paris Saint-Germain, Wolfsburg, le Betis Séville, Fenerbahçe, Liverpool, Arsenal, l'Ajax, l'OM et l'AC Milan sont aussi dans le coup. Du beau monde donc pour Maxim De Cuyper.