Nico Williams met un énorme râteau au PSG

Ces derniers jours, le nom de Nico Williams revient avec insistance dans l’actualité du PSG, très intéressé par le profil de l’ailier espagnol. Mais l’attaquant de Bilbao ne fait pas d’un transfert à Paris une priorité.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain ne sont pas aveugles et n’ont pas raté les performances remarquées de Nico Williams lors de l’Euro avec l’Espagne. Déjà auteur d’une belle saison sous les couleurs de l’Athletic Bilbao, l’attaquant de 21 ans confirme son immense potentiel avec la Roja. Son nom fait l’objet de multiples rumeurs et fantasmes sur le marché des transferts, alors qu’il dispose d’une clause libératoire de (seulement) 58 millions d’euros, une bouchée de pain au vu du talent du joueur. Pour les supporters du PSG, il ne fait aucun doute que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi doivent foncer sur Nico Williams afin de compenser le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

Les dirigeants parisiens sont sur la même longueur d’onde et aimeraient eux aussi boucler le transfert de l’attaquant basque, selon les informations du compte PSG Inside Actus. Mais l’opération n’est pas proche d’aboutir car Nico Williams n’accorde pas du tout sa priorité au champion de France en titre. En effet, le média a fait savoir sur son compte X que Nico Williams était beaucoup plus chaud à l’idée de retrouver Lamine Yamal et Pedri au FC Barcelone, plutôt que de tenter une aventure en France à l'avenir. L’intention de l’attaquant espagnol est clairement de rester en Liga et la perspective de poursuivre sa carrière au Barça, avec des joueurs qu’il côtoie déjà en sélection lui plait beaucoup.

Dès lors, il sera très compliqué pour le Paris Saint-Germain de rafler la mise et de faire changer d’avis Nico Williams. Le dossier est d’autant plus mal embarqué pour le PSG que Joan Laporta a publiquement ouvert la porte à un transfert du crack espagnol au Barça, en indiquant que le club catalan avait les moyens financiers de payer la clause libératoire de Nico Williams. Dès lors, l’ailier gauche de la Roja a de fortes chances de s’engager avec le club blaugrana et cela malgré un intérêt bien réel du Paris SG. Ces dernières semaines, il a également été question d'une prise de renseignements de la part du club parisien pour Lamine Yamal. Mais comme pour Nico Williams, il est fortement improbable que le Qatar parvienne à ses fins dans le dossier du crack de 16 ans.