Mbappé au PSG, le souvenir marquant d’Ugarte

Par Eric Bethsy

Transféré à Manchester United cet été, Manuel Ugarte garde de bons souvenirs de son bref passage au Paris Saint-Germain. Le milieu défensif a apprécié la qualité des joueurs de l’effectif parisien, à commencer par l’attaquant français Kylian Mbappé.

Manuel Ugarte n’a pas vraiment marqué les esprits au Paris Saint-Germain. Après une seule saison passée dans la capitale, le milieu défensif a pris la direction de Manchester United cet été. L’international uruguayen n’entrait plus dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique qui avait réduit son temps de jeu au fil des mois. A ses débuts, l’ancien joueur du Sporting Portugal avait pourtant impressionné.

Ugarte remercie le PSG et Mbappé

Ses qualités à la récupération et son volume de jeu semblaient le désigner comme le chaînon manquant au Paris Saint-Germain. Cette période n’aura malheureusement pas duré très longtemps. Elle représente l’un des bons souvenirs parisiens de Manuel Ugarte, également marqué par sa cohabitation avec Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé au magazine officiel de Manchester United, le Mancunien s’est dit reconnaissant envers le Paris Saint-Germain et l’attaquant français à l'origine de sa progression.

« Le Paris Saint-Germain est un grand club, il est connu dans le monde entier pour ses stars, a confié Manuel Ugarte. J'y ai pris beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup appris. Tu t'entraînes avec les meilleurs. Prendre Kylian Mbappé au marquage t'aide beaucoup. Il était très bon, très humble. Je suis très reconnaissant pour cette expérience. Sans aucun doute, cette expérience à Paris m'a donné le goût des trophées. Le Paris Saint-Germain est une équipe gagnante. C'était aussi la mentalité au Sporting Portugal et ça l'est évidemment à Manchester United. Les supporters et le club demandent des trophées et c'est très bien. » Après des débuts compliqués, la recrue à 60 millions d’euros commence à faire ses preuves en Angleterre.