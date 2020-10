PSG : Mbappé avec l'ex de Neymar, la presse people jubile

Dans : PSG.

Habitué à faire la Une de la presse sportive, Kylian Mbappé se retrouve cette semaine dans le collimateur des médias people en raison de sa vie sentimentale.

Les supporters de Kylian Mbappé avaient plutôt pour habitude d’acheter L’Equipe chez le marchand de journaux, mais cette semaine ils peuvent également s’offrir le magazine people Public qui consacre sa Une à la star française du Paris Saint-Germain. Et si Public parle de Kylian Mbappé ce n’est pas pour évoquer ses performances sportives avec les Bleus ou le PSG, mais pour parler de sa vie sentimentale. En effet, le média spécialisé affirme que le champion du monde serait désormais en couple avec Cindy Bruna, une top-modèle française qui avait été cité comme très proche de Neymar, et même plus, dans un passé récent. Selon Aurélie Descoing, journaliste pour Public, c’est Marco Verratti, qui aurait présenté la jeune femme à Kylian Mbappé durant l'été.

L’hebdo indique également que Cindy Bruna, âgée de 26 ans, ne cherche pas la notoriété ou l’argent, puisqu’elle est déjà une star dans sa profession de mannequin, enchaînant les défilés pour les marques les plus prestigieuses, balayant ainsi l'image habituelle. Public, qui précise que le couple Mbappé-Bruna vit désormais ensemble, précise que l'attaquant du Paris Saint-Germain a récemment été vu à l'anniversaire de la jeune femme, fin septembre, ainsi qu'à un défilé de la marque de lingerie Etam où elle était une des vedettes.