Manchester City a besoin de ce joueur du PSG

Manchester City ne sait pas encore de quoi l’avenir de Kevin De Bruyne sera fait. Les Citizens commencent à anticiper un futur départ de leur milieu offensif belge et a coché le nom d’un joueur du Paris Saint-Germain pour le remplacer.

Les Citizens visent une cinquième couronne consécutive en Premier League cette saison et sont bien partis après avoir remporté leurs quatre premières rencontres en 2024/2025. Cependant, la fin d’une ère pointe peut-être le bout de son nez chez les pensionnaires de l’Etihad Stadium, puisque Kevin De Bruyne est en fin de contrat en juin prochain et n’a pas encore prolongé. Rien n’est définitif et un départ n’est pas encore acté, mais la direction de Manchester City commence à anticiper une éventuelle fin de collaboration avec son milieu belge, qui dispute actuellement sa dixième saison au sein des Sky Blues. Comme l’affirment BILD et Football Insider ces dernières heures, le champion d’Europe 2023 est prêt à passer à l’action dans les prochains mois pour Xavi Simons, milieu néerlandais de Leipzig mais qui appartient toujours au Paris Saint-Germain.

Manchester City cible Xavi Simons pour l’an prochain

Le joueur, lui, ne cesse de monter en puissance et a réalisé un Euro 2024 de grande qualité, marquant notamment lors de la demi-finale contre l’Angleterre. Actuellement en prêt à Leipzig pour la deuxième saison consécutive, il a d’ores et déjà fait comprendre à sa direction qu’il ne souhaitait pas rester au PSG l’an prochain, alors qu’il lui restera encore deux ans de contrat dans la capitale. Agé de 21 ans, Xavi Simons a indiqué ces derniers jours qu’il se sentait prêt à découvrir la Premier League, et Manchester City est lui aussi prêt à saisir l’occasion pour tenter de recruter l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSV Eindhoven. Celui qui a démarré timidement la saison en Bundesliga (aucun but et aucune passe décisive en trois matchs jusqu’à présent) est également convoité par deux grands clubs européens, Liverpool ainsi que le Bayern Munich. Il aura l’embarras du choix l’an prochain, mais le PSG est déjà le grand perdant de ce dossier.