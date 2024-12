Luis Enrique a un grand fan dans le vestiaire du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Remplaçant depuis le début de la saison, Désiré Doué prend son mal en patience au PSG. Mais pour Luis Enrique, qui avait géré Bradley Barcola de la même façon, l’éclosion de l’ancien Rennais ne fait aucun doute

Il l’attendait depuis longtemps. Désiré Doué a marqué mardi à Salzbourg son premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Quelques minutes seulement après son entrée en jeu, l’ancien milieu offensif du Stade Rennais a inscrit le troisième but parisien en Autriche. Un grand bonheur pour l’international espoirs français, qui prend son mal en patience sur le banc du PSG depuis le début de la saison. Confronté à la concurrence de Barcola et de Dembélé, Doué a peu de temps de jeu, mais Luis Enrique sait ce qu’il fait avec l’ancien Rennais.

Comme avec Barcola l’an passé, le coach espagnol prend son temps avant de lancer dans le grand bain un joueur en plein développement et dont le potentiel est immense. Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur l’adaptation de Désiré Doué au Paris SG. Le média francilien explique notamment que la relation entre le joueur de 19 ans et son entraîneur est excellente, chose importante à un moment de la saison où Luis Enrique a été contesté par une partie de son vestiaire.

Désiré Doué adore la gestion de Luis Enrique

« Entre eux, une relation fluide s’est installée, le coach parisien fait preuve de bienveillance à son égard, lui distille de précieux conseils au quotidien. Une approche humaine qui sied à Doué » note Le Parisien, qui indique par ailleurs que Luis Enrique gère Désiré Doué de la même façon qu’il a géré Bradley Barcola à ses débuts dans la capitale. « Désiré Doué pourrait profiter d’une fin d’année chargée et riche en chocs pour prendre encore plus d’épaisseur » écrivent nos confrères. La question est maintenant de savoir si, comme Bradley Barcola l’an passé, Désiré Doué parviendra à saisir sa chance lorsque Luis Enrique lui permettra d’enchainer les entrées en jeu puis les titularisations. L’ex-sélectionneur de l’Espagne n’a aucun doute sur la réussite à venir de l’ex-pépite du Stade Rennais. Au n°14 du PSG de jouer.