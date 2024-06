Le PSG vire deux joueurs, Joao Neves le vaut bien

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le Paris Saint-Germain, comme d'autres cadors européens, aime faire son marché dans le championnat portugais, qui regorge de pépites. Le club de la capitale souhaite absolument recruter João Neves et se laisse la possibilité de vider son loft pour attirer le milieu de terrain.

João Neves est la révélation de la saison au Portugal. À seulement 19 ans, il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du Benfica cette saison. Milieu de terrain, à vocation défensive, il a déjà disputé 62 matchs cette saison, dont 7 avec la sélection portugaise. Tous les grands clubs européens suivent sa progression, notamment le PSG, qui a été prévenu de la clause libératoire de João Neves, évaluée à 120 millions d'euros. Une somme tout de même très élevée, malgré le talent évident du natif de Tavira. D'après les informations du journal Record, Paris reste très intéressé pour s'offrir les services du crack mais pas à n'importe quel prix. La possibilité d'inclure deux joueurs dans le deal est évaluée dans les négociations.

Le plan du PSG pour révolutionner son entrejeu

Le quotidien sportif portugais affirme que le PSG veut se débarrasser de Carlos Soler et de Renato Sanches. Les deux joueurs n'ont pas d'avenir à Paris. Ainsi, les dirigeants vont certainement tenter d'inclure les deux milieux dans la balance, afin de faire baisser le prix de João Neves. Une manière pour Paris de se renforcer à moindre coût, tout en dégraissant son effectif de deux joueurs qui n'entrent clairement pas dans les plans de Luis Enrique et qui ont des salaires conséquents. Actuellement, le joueur est à l'Euro. Des négociations plus avancées vont certainement arriver après la compétition en Allemagne. Mais le média O Jogo avance que le PSG n'a pas encore formulé d'offre à Benfica. La direction parisienne a un plan pour frapper un gros coup lors du mercato estival. Reste à savoir si cela sera suffisant pour convaincre les Lisboètes.