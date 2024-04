PSG ‍: Le Real Madrid s'attaque à Vitinha

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La double confrontation PSG-Barcelone a mis en lumière la grande forme de Vitinha. Indispensable en milieu de terrain, le Portugais s'est montré décisif avec deux buts contre les Catalans. De quoi séduire le Real Madrid.

Il fait partie des hommes clés dans la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions. Aux côtés de Dembélé et Barcola, Vitinha a mis au supplice le FC Barcelone. Au match retour, le petit milieu portugais a maîtrisé le jeu et a su parfaitement utiliser le ballon. En outre, il a marqué le but du 2-1 à Barcelone d'une superbe frappe des 20 mètres. Déjà buteur au Parc, Vitinha a pesé sur le plan comptable face au Barça. Une performance dans la lignée de sa grande saison au milieu (7 buts en Ligue 1) qui lui permet même de faire oublier Marco Verratti dans l'esprit des supporters parisiens.

Le Real Madrid suit Vitinha de près

C'est aussi une étape importante pour sa notoriété en Europe. En effet, comme le révèle le site RealMadrid confidencial, l'ancien joueur de Porto a tapé dans l'œil du Real Madrid après son match de mardi. Les recruteurs merengues ont mis le nom de Vitinha en haut de la liste des milieux de terrain à cibler dans les prochains mois.

Cependant, un transfert de Vitinha au Real Madrid l'été prochain apparaît hautement improbable pour les médias pro-madrilènes. En effet, la Maison Blanche entretient des rapports difficiles avec le PSG et ce n'est pas la venue annoncée de Kylian Mbappé cet été qui va arranger les choses dans ce domaine. Avec encore 3 ans de contrat à Paris et des performances en constante progression, Vitinha ne partira pas pour le même prix que le PSG avait déboursé à Porto en 2022 (40 millions d'euros).