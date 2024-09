Le PSG s’approche d’un Gunner, Arsenal sonne l’alerte

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Vainqueur du derby londonien face à Tottenham (0-1) dimanche en Premier League, Arsenal évoluait sous le regard attentif d’un émissaire du Paris Saint-Germain. Le club francilien s’intéresse particulièrement à la charnière centrale de Mikel Arteta. De quoi inquiéter la direction des Gunners.

Malgré les craintes suite au départ de Kylian Mbappé cet été, l’attaque du Paris Saint-Germain se porte bien. Le leader de Ligue 1 vient d’inscrire 16 buts lors des quatre premières journées de championnat, notamment grâce aux exploits de ses ailiers français Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. En réalité, le motif d’inquiétude vient plutôt du secteur défensif. Sans parler de l’absence de doublures pour les latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes, la défense centrale n’offre pas encore toutes les garanties attendues.

Le PSG suit Gabriel

Lucas Beraldo continue de montrer des signes de fébrilité, tandis que le renfort estival Willian Pacho doit encore s’adapter. C’est peut-être ce qui explique pourquoi le Paris Saint-Germain étudie toujours le marché. Selon les informations de TBR Football, le champion de France en titre a un faible pour la charnière centrale d’Arsenal composée de William Saliba et de Gabriel Magalhães. La source nous apprend que le Paris Saint-Germain était représenté en tribunes lors du derby londonien remporté par les Gunners sur le terrain de Tottenham dimanche.

GABRIEL DONNE L'AVANTAGE À ARSENAL SUR UN COUP DE TÊTE PUISSANT ! 💥#TOTARS | #PremierLeague pic.twitter.com/KXpJW8UM0H — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 15, 2024

L’émissaire parisien a dû apprécier le spectacle étant donné que le Brésilien supervisé, auteur d’une tête puissante sur corner, a inscrit le seul but de la partie. En revanche, Arsenal apprécie beaucoup moins l’approche francilienne. Toujours d’après le même média, le cador de Premier League a rapidement entamé des discussions pour prolonger le contrat de l’ancien Lillois. Rien ne presse dans la mesure où l’international auriverde est encore engagé pour trois ans. Mais les Gunners souhaitent mettre un terme aux rumeurs et refroidir le Paris Saint-Germain le plus vite possible.