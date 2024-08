Le PSG refuse définitivement cette folie à 120ME

Convoité par le PSG depuis le début de l'été, Victor Osimhen n'a pourtant jamais quitté Naples. La blessure de Gonçalo Ramos semblait lui redonner une chance de venir à Paris. Mais, la direction parisienne n'est pas plus souple pour autant.

Victor Osimhen au PSG, chronique d'un échec annoncé. L'attaquant nigérian a été envoyé à Paris dès le début de l'été. Il s'était montré séduit par le projet parisien, donnant son accord oral. Néanmoins, la volonté de Naples de récupérer un maximum d'argent aura tout bloqué et risque de faire tout capoter définitivement à en croire les dernières révéléations d'un journaliste très bien informé. Deux mois plus tard, le dossier est à l'arrêt complet. Il fallait un énorme concours de circonstances pour permettre à Osimhen de rejoindre le PSG avant la fin de l'été. Cette aide est peut-être venue vendredi soir quand Gonçalo Ramos s'est blessé à la cheville. L'attaquant portugais, principal buteur des Parisiens, manquera les trois prochains mois de compétition.

Avec seulement Randal Kolo Muani comme numéro 9, le PSG aurait bien besoin de recruter un nouvel attaquant. Les dirigeants parisiens se posent sérieusement la question, redonnant de l'espoir au clan Osimhen qui réclame ce transfert depuis plusieurs semaines. Cependant, le journaliste de Sky Sports Kaveh Solhekol est formel : quelles que soient les intentions du PSG concernant le recrutement d'un attaquant, Victor Osimhen ne sera pas l'heureux élu. Le PSG a déjà dépensé pas mal d'argent au mercato pour Doué, Neves et Pacho, n'ayant plus de fonds à investir sur le Nigérian, pour qui Aurelio de Laurentiis réclame près de 120 millions d'euros.

PSG are not actively trying to sign Victor Osimhen from Napoli at the moment. They were involved in discussions to potentially sign him earlier this summer but PSG have since invested in players in other positions.

Nearly €150m has been spent on young players