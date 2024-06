Le PSG offre 250ME pour Lamine Yamal, le Barça refuse ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Désireux de remplacer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain aurait décidé de convaincre le Barça de lui vendre Lamine Yamal, son jeune prodige international espagnol.

Tandis que Lamine Yamal est actuellement en Allemagne, où l'Espagne affrontera la Géorgie dimanche soir en huitième de finale de l'Euro 2024, le jeune attaquant du Barça fait la Une de Mundo Deportivo. Et si la star barcelonaise a ainsi la vedette, ce n'est pas pour ses prestations avec la Roja, mais parce qu'il aurait fait l'objet d'une offre historique de la part du Paris Saint-Germain. Il y a quelques mois, le même média avait évoqué l'intérêt du club de la capitale pour celui qui fêtera ses 17 ans le 13 juillet prochain, affirmant même qu'une première offre de 200 millions d'euros aurait été retoquée par Joan Laporta, alors que le FC Barcelone a besoin d'argent. Mais cette fois, Nasser Al-Khelaifi serait revenu à la charge avec une proposition à hauteur de 250 millions d'euros, ce qui ferait de Lamine Yamal le joueur le plus cher de l'histoire du foot, devant les 222ME payés par le PSG pour faire venir Neymar du Barça.

Lamine Yamal pour remplacer Mbappé au PSG

Cependant, Roger Torello, journaliste du Mundo Deportivo qui fait cette révélation, précise rapidement que les dirigeants barcelonais, dans un acte de bravoure, ont immédiatement fait savoir au président qatari du Paris Saint-Germain qu'il pouvait garder son chèque de 250 millions d'euros. Le Barça n'a nullement l'intention de laisser partir Lamine Yamal au PSG, qui de son côté souhaite faire du jeune attaquant barcelonais le successeur de Kylian Mbappé. « Pour le Barça , il n'y a cependant aucune négociation possible : Lamine n'est en aucun cas à vendre », précise notre confrère, qui rappelle au passage que l'agent de Lamine Yamal n'est autre que Jorge Mendes.

Et on le sait, depuis plusieurs mois, ce dernier travaille main dans la main avec Luis Campos, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi. De quoi forcément alimenter les rumeurs sur un possible transfert de la pépite espagnole, même si le PSG avait démenti un quelconque intérêt pour Lamine Yamal lorsque les premières rumeurs avaient circulé sur une possible offre. Si Paris souhaitait travailler en secret sur ce coup de folie, c'est raté.