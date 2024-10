Le PSG et Marcus Rahsford, un rendez-vous fixé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG surveille Marcus Rashford de longue date et pourrait bien passer à l’offensive l’été prochain pour recruter la star anglaise de Manchester United, malgré un contrat béton jusqu’en 2028.

Les supporters du Paris Saint-Germain sont habitués à voire son nom être associé au club de la capitale en période de mercato. Marcus Rashford est un joueur suivi de près par l’état-major du club parisien et notamment par Nasser Al-Khelaïfi, qui n’avait pas hésité à dire publiquement en marge de la Coupe du monde 2022 au Qatar qu’il était un grand fan du joueur et qu’il adorerait le voir un jour au PSG. A en croire les informations de Team Talk, le champion de France en titre pourrait franchir le pas et faire son maximum pour s’attacher les services de Marcus Rashford l’été prochain.

En effet, le média britannique, qui confirme que Paris s’est penché sur la situation du buteur anglais l’été dernier, explique que Luis Campos est toujours sur le dossier à tel point qu’une nouvelle offensive l’été prochain est très probable. Très irrégulier ces dernières années, c’est peu de le dire, Marcus Rashford réalise un bon début de saison chez les Red Devils malgré les difficultés de l’équipe dirigée par Erik ten Hag, avec quatre buts et deux passes décisives en onze matchs disputés. Mais alors que son contrat avec Manchester United court jusqu’en juin 2028, Marcus Rashford a peu de chance de rester aussi longtemps dans son club formateur et serait tenté par l’idée d’un départ à l’étranger.

Le PSG prêt à accélérer pour Rashford

Erik ten Hag est fermement opposé à son départ, le technicien néerlandais ayant confié il y a quelques jours publiquement que Rashford était un véritable pilier de l’équipe et un joueur essentiel à ses yeux. Mais l’état-major de Manchester United ne va peut-être pas s’arrêter sur l’avis d’un entraîneur plus que jamais menacé, et qui pourrait ne plus être en poste l’été prochain. La question est maintenant de savoir combien le club mancunien va-t-il réclamer pour vendre Marcus Rashford.

Aucun prix n’est évoqué par le média britannique mais à n’en pas douter, le PSG devra signer un très gros chèque pour récupérer l’ailier anglais au vu de son nombre d’années de contrat restantes. L'avis de Luis Enrique sera par ailleurs crucial mais à première vue, le profil de Rashford pourrait convenir à ce que recherche le technicien espagnol au poste d'ailier.