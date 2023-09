Messi et Neymar virés, le cadeau du PSG à Barcola

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme l’été dernier avec Hugo Ekitike, le PSG a massivement investi pour recruter un jeune joueur français évoluant en Ligue 1 avec Bradley Barcola, acheté près de 50 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais.

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a pris l’habitude d’investir en masse pour recruter les meilleurs jeunes du championnat de France. Il y a un an, Luis Campos craquait en mettant 35 millions d’euros sur la table pour recruter Hugo Ekitike. La suite, tout le monde la connait puisque l’ex-attaquant de Reims a été un énorme flop au Paris Saint-Germain. Malgré cet échec, la stratégie parisienne n’a pas été abandonnée. Lors du dernier mercato estival, le PSG a investi près de 50 millions d’euros sur Bradley Barcola, auteur d’une seconde partie de saison 2023-2024 éblouissante à Lyon et en très grosse forme aussi avec l’Equipe de France Espoirs.

Barcola parfaitement intégré par Luis Enrique au PSG

Remplaçant depuis son arrivée dans la capitale française, Barcola a fêté sa première titularisation contre l’OM dimanche soir. Et le néo-Parisien a livré une prestation aboutie, laissant augurer de très bonnes choses pour l’avenir d’autant que Luis Enrique est fan de lui. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, Dave Apadoo a analysé la situation de Bradley Barcola et sa possible évolution au sein du Paris Saint-Germain. Pour le consultant, il ne fait aucun doute que Luis Enrique fait très bien les choses avec Barcola, lequel n’est pas voué à un destin similaire à celui de Hugo Ekitike selon lui.

« Barcola est dans un process, le PSG est en train de le développer et c’est très bien ce qu’ils font avec lui sur les premières semaines. Ils sont en train de réussir avec Barcola ce qu’ils ont complètement raté la saison dernière avec Hugo Ekitike. La crainte était là, que Barcola vienne au PSG et fasse une « Ekitike » en ramassant les miettes. Et puis avant ce n’était pas la même chose, la saison dernière tu ne pouvais pas sortir, Neymar, Messi… C’est eux qui se taillaient la part du lion, quand les autres joueurs avaient le ballon ils se mettaient une pression de dingue » a analysé le journaliste avant de conclure.

Les départs de Messi et Neymar changent tout

« Là, les attaquants du PSG mettent bien Barcola, l’état d’esprit et la structure sont différentes. J’aime l’idée de mettre Ramos avec Mbappé proche car je pense que le talent de Mbappé s’exprime mieux avec les attaquants de fixation. De la même façon, je le vois meilleur avec Giroud qu’avec Kolo Muani en Equipe de France. Kolo Muani est un bon entrant, Luis Enrique a des choix de riches et de milliardaires » estime Dave Apadoo, pour qui les départs de Lionel Messi et Neymar changent la donne afin de faciliter l’intégration de jeunes recrues comme Barcola mais également comme Kolo Muani ou encore Kang-in Lee. Le contexte est bien plus favorable désormais et c’est indéniablement la réussite n°1 du PSG en ce début de saiosn.