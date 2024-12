Le Paris FC va effacer le PSG de la carte

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Passé dans les mains de la famille Arnault, le Paris Football Club n'a pas l'intention d'être un simple faire valoir du PSG. Bien au contraire.

Fils de Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches de la planète, Antoine Arnault vient de s'offrir le Paris FC, et c'est peu dire que cela peut redistribuer les cartes dans la capitale. Actuellement deuxième de Ligue 2, à égalité de points avec Dunkerque, le Paris FC a un léger coup de moins bien, mais cela n'empêche pas les dirigeants parisiens de toujours viser l'accession en Ligue 1, ce qui va se concrétiser par un mercato d'hiver très ambitieux. Pour Antoine Arnault, qui se dit supporter du PSG sauf lorsque son équipe affrontera son rival local, il n'y a aucun intérêt à déjà défier le Paris Saint-Germain, d'autant qu'il a d'excellentes relations avec Nasser Al-Khelaifi et que Dior, qui appartient à LVMH, a un partenariat avec les champions de France. Mais du côté du Parc des Princes, on ne l'entend pas de cette oreille, même si le Paris FC a déjà proposé de jouer dans le stade de la porte de Saint-Cloud si le PSG s'en va.

Le Paris FC va vouloir s'attaquer au Paris SG

Le Paris FC fait une offre folle au PSG pour le Parc des Princes https://t.co/RYiT3quvrJ — Foot01.com (@Foot01_com) November 13, 2024

Se confiant dans L'Equipe, un spécialiste du Qatar reconnaît que si le Paris FC monte en Ligue 1 avec des moyens financiers à la hausse, alors la méfiance pourrait être de mise du côté du Qatar. « Il voit débarquer un concurrent avec des moyens énormes qui possède le nom de Paris et la Tour Eiffel sur son logo. Ce n’est plus la même donne qu’avec le Paris FC d’avant, même s’il était monté en L1. Cela prendra du temps, mais le PFC finira par faire de l’ombre au PSG », prévient cet interlocuteur. Cependant, et malgré cela, Nasser Al-Khelaifi considère la famille Arnault, et notamment Antoine, comme des amis proches. Au point de les inviter à l'inauguration récente du centre d'entraînement de Poissy, ou lors des grandes affiches au Parc des Princes. Car même si le Paris FC veut faire de l'ombre au Paris Saint-Germain, ce n'est pas le cas pour l'instant, et le Qatar peut dormir encore tranquille.