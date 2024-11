Paris FC ‍: Le nouveau patron est fan du PSG

Dans : Ligue 2.

Par Corentin Facy

Antoine Arnault et Pierre Ferracci étaient ce mercredi en conférence de presse afin d’évoquer pour la première fois devant les médias le rachat du Paris FC par la famille Arnault.

Administrateur de LVMH, Antoine Arnault est officiellement le nouveau patron du Paris FC. Le fils de Bernard Arnault était ce mercredi en conférence de presse au côté de l’actuel président Pierre Ferracci afin d’évoquer publiquement le rachat du club francilien pour la première fois. D’abord interrogé par le partenariat avec Red Bull, Antoine Arnault a tenu à préciser que l’alliance avec le groupe autrichien était simplement un partenariat et même si Red Bull détient 11% du club, le pouvoir décisionnel appartient totalement à la famille Arnault. « Ce club appartiendra à ma famille, ce club ne sera pas co-propriété de la famille Arnault et de Red Bull. Red Bull sera minoritaire, ils ne souhaitent pas accéder à la multi-propriété. Ils sont un partenaire sportif » a expliqué dans le détails le nouveau patron du Paris FC.

Antoine Arnault « aime le PSG »

Une foule de journalistes pour la première prise de parole d'Antoine Arnault pour la reprise du @ParisFC @franceinfo pic.twitter.com/HJWuzNvEqC — Julien Froment (@JulienFroment) November 20, 2024

Antoine Arnault a également été interrogé sur la concurrence locale avec le Paris Saint-Germain, l’actuel club dominant de la région parisienne. L’occasion pour le nouveau patron du Paris FC de clamer son amour pour l’actuel champion de France de Ligue 1. « Le PSG est un club que j’aime depuis que j’ai 12 ans. C’est une chance d’être invité par mon ami Nasser Al-Khelaïfi. Vous ne m’entendrez jamais dire quelque chose de négatif sur le Paris Saint-Germain. Je n’exclus pas de soutenir deux clubs à Paris. Et même en Ligue 1, je soutiendrais le PSG… sauf deux fois par an (rire) » a prévenu Antoine Arnault, lequel imagine déjà les confrontations entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC en Ligue 1. Avant cela, il faudra tout de même valider la montée, ce qui est bien engagé mais loin d’être fait. Après 13 matchs de Ligue 2, le PFC est leader avec 1 point d’avance sur Lorient et 2 points d’avance sur Dunkerque.