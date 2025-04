150 hooligans sans billets à Paris, la France a peur

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Danger autour du match entre le PSG et Aston Villa de ce mercredi soir, avec les forces de police mobilisées puisque des fans du club anglais vont venir en masse à Paris, et sans billets.

Les matchs entre clubs français et anglais sont désormais monnaie courante, avec en ce mois d’avril les chocs OL-Manchester United et PSG-Aston Villa. Les Parisiens ont déjà accueilli Liverpool au tour d’avant, tandis que le club de Birmingham s’est déjà rendu en France, à Monaco en première partie de saison, où cela ne s’était pas très bien passé. Une frange des supporters des Villans est clairement violente et c’est bien ce qui inquiète les autorités en France, à la veille de la rencontre entre les deux équipes. 2000 supporters ont un billet pour voir le match, mais ils devraient être 3000 à faire le déplacement.

Un match classé à risques

Plusieurs centaines espèrent gratter un billet dans la journée, ce qui semble très compromis, et d’autres sont résignés et viennent simplement visiter Paris et encourager leur équipe dans des pubs britanniques pour être au plus proche de l’ambiance, sans toutefois être au stade. Parmi ces supporters sans billets, L’Equipe souligne que la police française a été prévenue qu’il pouvait y avoir 150 hooligans, défavorablement connus des services de renseignements, et qui sont donc jugés à risque.

Le match est donc classé niveau 3 sur l’échelle du risque, avec la crainte que les incidents se déroulent aussi loin du stade, sachant que des fans anglais sans billet peuvent se retrouver dans des bars de la capitale. La préfecture de police de la ville de Paris a donc décidé de sortir le grand jeu pour permettre à cette rencontre de se dérouler dans un climat serein, même si une centaine de supporters durs d’Aston Villa sont connus pour se lâcher quand ils sont en déplacement européen, bien plus que quand ils sont à Villa Park.