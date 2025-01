Kvaratskhelia au PSG en janvier, le Qatar rédige l'offre 

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG envisage de frapper un énorme coup lors du mercato hivernal en faisant venir Khvicha Kvaratskhelia, pour qui un accord avec Naples autour de 90 millions d’euros pourrait être trouvé selon la presse italienne.

Priorité de Luis Enrique au Paris Saint-Germain l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia est finalement resté à Naples. L’international géorgien était plutôt emballé à l’idée de rejoindre la capitale française, mais son président Aurelio de Laurentiis avait refusé d’entendre parler d’un départ de sa star. Naples venait de recruter Antonio Conte et il n’était pas question pour le sulfureux président italien de priver son nouvel entraîneur de sa star n°1. Six mois plus tard, la situation a évolué. Naples est leader de Série A et même si Khvicha Kvaratskhelia a un temps de jeu important, il ne semble pas indispensable dans le dispositif d’Antonio Conte.

C’est la raison pour laquelle la porte est en train de s’ouvrir dans l’optique du mercato hivernal, selon les informations du site Calcionapoli24. Le média italien l’affirme, le Paris Saint-Germain est actuellement en train de placer ses pions pour recruter l’ailier géorgien de 23 ans dès le mois de janvier. Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu selon nos confrères, qui affirment que Naples est ouvert à un départ de Kvaratskhelia cet hiver… mais pas à n’importe quel prix. Pour avoir une chance de rafler la mise, le PSG doit lâcher environ 90 millions d’euros, une somme assez logique au vu de l’âge du joueur et de son contrat puisque Kvaratskhelia est lié à Naples jusqu’en juin 2027.

L'énorme coup Kvaratskhelia au PSG cet hiver ?

Auteur de 5 buts et de 3 passes décisives depuis le début de la saison, l’ancien attaquant du Dinamo Batumi déçoit à Naples, où Antonio Conte a validé l’idée d’un départ. Une aubaine pour le Paris SG, qui cherche de son côté un attaquant polyvalent pour compenser le potentiel départ de Randal Kolo Muani et qui pourrait donc récupérer celui qui était -avec Nico Williams- la priorité absolue de Luis Enrique l’été dernier. En cas de départ de « Kvara », le Napoli pourrait de son côté se jeter sur Federico Chiesa selon Calcionapoli24, l’international italien n’ayant quasiment pas joué lors de la première partie de saison à Liverpool. Un coup à plusieurs bandes qui marquerait les esprits lors de ce mercato du mois de janvier dans les rangs du PSG.