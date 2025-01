Kolo Muani, le PSG se fâche très fort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG ne retiendra pas Randal Kolo Muani au mercato d'hiver, mais le club de la capitale est décidé à ne pas accepter n'importe quoi pour se débarrasser de son avant-centre français.

Toute l'Europe du football le sait, le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de Randal Kolo Muani, Luis Enrique ayant ostensiblement tourné le dos à l'attaquant que Nasser Al-Khelaifi était allé chercher de sa propre initiative à Francfort pour 95 millions d'euros. Pas de quoi impressionner l'entraîneur espagnol du PSG, qui n'a pas hésité à mettre sur la touche le chouchou de son patron qatari. Depuis quelques jours, les noms de Manchester United, la Juventus ou bien encore Tottenham circulent comme de possibles points de chute pour l'international français. Mais du côté des champions de France, on est déterminé à ne rien lâcher durant ce mercato concernant Kolo Muani comme le révèle L'Equipe.

Si sportivement, le PSG ne pense plus avoir besoin de l'attaquant de 26 ans, financièrement Nasser Al-Khelaifi n'acceptera pas n'importe quelle offre. Exit donc la proposition d'un prêt sec de Randal Kolo Muani proposé par l'AS Monaco pour les six derniers mois de la saison, ou même le prêt avec une partie du salaire payée par Paris tel que l'envisageait Galatasaray. Arnaud Hermant et Loïc Tanzi l'annoncent dans le quotidien sportif, le club qui voudra s'offrir l'ancien Nantais devra à la fois prendre en charge son salaire, mais également prévoir une option d'achat « quasi automatique ». Autrement dit, parmi les nombreux clubs intéressés par Randal Kolo Muani, certains vont devoir revoir leur offre en tenant compte de ce désir affirmé du Paris Saint-Germain de définitivement tourner la page Kolo Muani et surtout de ne pas laisser s'envoler une grosse partie des 95 millions d'euros payés en 2023.

Ce mercredi, la presse italienne confirme l'intérêt de la Juventus pour Randal Kolo Muani, tout en reconnaissant que le club de Turin ne peut pas réellement s'aligner sur le salaire de l'avant-centre français, lequel touchait près d'un million d'euros par mois au PSG. De quoi faire réfléchir la Juve, qui en plus n'envisage pas concrètement d'accepter une clause quasi obligatoire à un très haut montant. Seul Manchester United serait dans cette logique, mais le club anglais n'a fait aucune offre pour l'instant au Paris Saint-Germain et à son attaquant, les Red Devils étant déjà motivés à l'idée de faire venir Nuno Mendes.