Le directeur de la rédaction de L’Equipe s'en prend au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un message musclé de la part des supporters du PSG a été déployé pendant le match contre Liverpool. Le journal L'Equipe accuse.

L’ambiance était belle au Parc des Princes ce mercredi soir pour la venue de Liverpool, même si le scénario du match a laissé tout le monde sur sa faim du côté du PSG. Néanmoins, le stade de la Porte d’Auteuil a permis aux supporters de régler quelques comptes au passage, et cela avec la bénédiction du club de la capitale visiblement. En effet, les journalistes de L’Equipe Arnaud Hermant et Loïc Tanzi ont été nommément visés par une banderole sans équivoque, appelant au boycott du quotidien sportif numéro 1 en France. « Après Arnaud Hermant pendant longtemps, voici Loïc Tanzi boycotte l’équipe et ses articles de m**** anti-PSG », a fait savoir le Collectif Ultras Paris. En cause bien évidemment, des articles qui ne vont pas dans le sens du club parisien, notamment sur les agissements de Nasser al-Khelaïfi, que ce soit dans les instances, sur les droits télé ou d’autres affaires qui intéressent la justice française.

Le CUP règle ses comptes avec le journal L’Equipe et ses journalistes « anti-PSG » selon eux. #PSGLIV pic.twitter.com/p6VLHMPh0U — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) March 5, 2025

Directeur de la rédaction de L’Equipe, Matthias Gurtler a dénoncé ces agissements dangereux à ses yeux, et dont le PSG est complice. Le club de la capitale s’était engagé, depuis la banderole « Free Palestine » à contrôler les banderoles et « interdire celles qui n’ont pas été validées ». Il faut donc croire que celle-ci a été autorisée, ce qui irrite le directeur de la rédaction de L’Equipe. « L’Equipe condamne fermement ce message injurieux et déplore qu’une telle banderole ait pu être exposée. Ce message jette en pâture deux journalistes et met en danger leur intégrité physique et morale », a dénoncé Matthias Gurtler, dans les colonnes du quotidien sportif.