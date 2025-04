OL-Manchester United ‍: Sur quelle chaine et à quelle heure suivre le match

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

Ce jeudi, l'OL reçoit Manchester United dans la grosse affiche des quarts de finale de l'Europa League.

C’est le match tant attendu à Lyon, et pour l’occasion le Groupama Stadium sera à guichets fermés. Pour ceux qui n’ont pas la chance d’y être, il est possible bien évidemment de suivre la rencontre de quarts de finale aller d’Europa League à la télévision. Le match entre l’OL et Manchester United débutera ce jeudi 10 avril à 21h et sera diffusé par Canal+.

La chaine cryptée prendra l’antenne dès 20h30 pour ne rien manquer de cet évènement qui fera suite aux soirées européennes de Ligue des Champions de mardi et mercredi. Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer avec les commentaires de François Marchal et Aline Riera et la présence de Laurent Paganelli en bord du terrain.