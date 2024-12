Kolo Muani vendu, le PSG obéit à Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, Randal Kolo Muani ne figure pas dans le groupe parisien pour la réception de l'Olympique Lyonnais. Le buteur du PSG est désormais promis à un départ dès le mercato d'hiver.

Luis Enrique l'a plusieurs fois répété, et il l'a encore fait samedi à la veille de PSG-OL en parlant d'Ousmane Dembélé, il n'est pas là pour faire des cadeaux. « J'ai la même relation avec tous les joueurs : je suis leur entraîneur, je ne suis ni leur père, ni leur frère, ni leur “bro”, ni rien d’autre qui peut y ressembler. Je suis l'entraîneur, je décide, je dois trancher et je n'ai aucun problème avec ça. Je prends les décisions que je considère être les meilleures pour mon équipe. C'est ce que je fais depuis le début de ma carrière, cela me convient à merveille et je ne changerai pas », avait prévenu l'entraîneur parisien. Et ce dimanche, c'est Randal Kolo Muani qui a pris la foudre, puisque l'attaquant des champions de France et des Bleus a été mis à l'écart du groupe pour le choc au sommet face à l'OL.

Face à cette annonce, plusieurs journalistes proches du PSG ont confirmé que Randal Kolo Muani n'était pas blessé, et que son absence contre Lyon était bel et bien une décision sportive de Luis Enrique. « Randal Kolo Muani n’est pas sorti du banc lors des deux dernières rencontres de Ligue des champions et n’a disputé que 61 minutes sur les 6 derniers matchs de Ligue 1. Son absence du groupe est un choix de l’entraîneur, Luis Enrique », explique Alexandre Aflalo. Cette décision est forcément un tournant dans la relation entre Kolo Muani, acheté pour 95 millions d'euros au mercato 2023, et Luis Enrique, sachant que ce dernier a les pleins pouvoirs, Nasser Al-Khelaifi considérant l'Espagnol comme « le meilleur entraîneur du monde. »

De 95ME à 30ME, la valeur de Kolo Muani s'écroule

Les choses sont désormais claires, l'avant-centre de 26 ans, dont la valeur est désormais estimée à 30 millions d'euros par Transfermarkt, va devoir accepter de partir plus vite qu'il ne le pensait du Paris Saint-Germain. Récemment, Randal Kolo Muani a confié qu'il ne voulait pas renoncer aussi vite à s'imposer au PSG, mais il sait également que du côté de l'équipe de France, et même s'il a la confiance totale du sélectionneur national, Didier Deschamps ne pourra pas éternellement le convoquer s'il ne joue pas. En étant écarté du groupe, l'ancien Nantais n'a même plus sa chance, le mercato d'hiver risque donc d'être agité pour Kolo Muani, d'autant que plusieurs clubs s'intéressent à ce dernier.