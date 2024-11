Kolo Muani et le PSG, c'est mort

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Randal Kolo Muani est une nouvelle fois resté sur le banc lors de PSG-Lens. L'attaquant est clairement boudé par Luis Enrique malgré le manque de réalisme du PSG. Kévin Diaz salue cependant cette décision de l'entraîneur parisien.

Entre louanges et inquiétudes, le PSG version 2024-2025 divise les observateurs. Les Parisiens viennent de gagner le Classique 3-0 à Marseille et de battre logiquement Lens 1-0 samedi. La maîtrise collective est là et le club parisien demeure invaincu en Ligue 1. Néanmoins, le résultat final n'est pas totalement suffisant. Face aux Sang et Or, le PSG aurait du alourdir le score. Un constat similaire au classique de dimanche dernier. Au Vélodrome, les Parisiens s'étaient contentés du score acquis dès la pause alors qu'ils étaient en supériorité numérique et surtout technique. Ce PSG reste trop inefficace.

Kolo Muani n'est pas invité dans ce PSG

Sur cet aspect, le départ de Kylian Mbappé se fait bien sentir. C'est d'autant plus le cas que Luis Enrique joue sans avant-centre de métier. Gonçalo Ramos est blessé et Randal Kolo Muani n'entre pas dans les plans de l'Espagnol. L'ancien nantais n'a joué ni contre l'OM, ni contre Lens. Zéro minute de jeu sur les deux matchs. Incompréhensible quand on veut marquer des buts selon certains spécialistes. Kévin Diaz approuve lui le choix de Luis Enrique. Le consultant de RMC estime que Kolo Muani n'a pas le niveau technique pour intégrer le collectif parisien. Le PSG est meilleur sans lui tout simplement.

🎙️@kevindiaz11 : "Quand Kolo Muani n'est pas là, l'animation du PSG est de meilleure facture. Donc je comprends les choix de Luis Enrique." pic.twitter.com/XI4TkInqIE — After Foot RMC (@AfterRMC) November 2, 2024

« Je peux reprocher au PSG une inefficacité mais je ne peux pas reprocher à l’entraîneur du PSG l’inefficacité. Pour moi, le boulot de Luis Enrique c’est de mettre son équipe en situation de dominer l’adversaire et de se créer un maximum d’occasions. Après, c’est aux joueurs sur le terrain de finir les actions. On va me dire que Luis Enrique pourrait mettre un avant-centre de métier. Il y a qui ? Kolo Muani ? S’il est sur le terrain, est-ce que l’équipe produira autant d’occasions ? En tout cas à Nice cela n’a pas été le cas. Quand il n’est pas là, l’animation de l’équipe est de meilleure facture. Quand tu vois la première mi-temps du PSG contre Lens... », a t-il analysé dans l'After Foot. Au vu de la forme de Kolo Muani en Equipe de France, le choix de Luis Enrique se discute quand même. Espérons que cette mise à l'écart ne se paye pas contre l'Atlético alors que le PSG peine à marquer en C1 cette saison.