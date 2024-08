Kingsley Coman au PSG, c'est parti ‍!

Dans : PSG.

A la recherche d’un joueur offensif, le PSG explore la piste Kingsley Coman. L’attaquant du Bayern Munich a d’ores et déjà fait savoir qu’il était favorable à un retour dans son club formateur.

Devenu indésirable au Bayern Munich après les arrivées de Michael Olise et de Bryan Zaragoza, Kingsley Coman va quitter le club bavarois dans les prochains jours. Plusieurs clubs sont à l’affût pour récupérer l’international français, dont le FC Barcelone et Manchester City. Mais à date, c’est le Paris Saint-Germain qui a les faveurs du n°20 de l’Equipe de France. Comme indiqué mercredi par Sky Sports, Kingsley Coman souhaite faire son grand retour dans la capitale française. Une tendance confirmée ce jeudi par Sports Zone, qui dévoile que l’attaquant bavarois a annoncé à toutes les parties son choix, celui de revenir au PSG. La balle est désormais dans le camp de Luis Enrique et des dirigeants du club francilien.

Après avoir bouclé la venue de Désiré Doué en provenance du Stade Rennais pour environ 60 ME bonus compris, le Paris Saint-Germain cherche toujours un ailier pour compenser numériquement le départ de Kylian Mbappé. Le nom de Jadon Sancho fait la une de la presse anglaise, mais les négociations sont difficiles avec Manchester United et rien ne dit qu’un accord sera trouvé pour la venue de l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Le PSG pourrait donc opter pour la solution de facilité en acceptant le retour de Kingsley Coman, mais pas à n’importe quelles conditions. Sports Zone indique que le champion de France en titre, qui veut un ailier d’ici le 31 août, pourrait être intéressé par l’ancien attaquant de la Juventus Turin, à condition que le deal se boucle sous la forme d’un prêt.

Kingsley Coman prêté au PSG ?

Avec ou sans option d’achat, le PSG devra trancher mais le club parisien ne veut pas s’engager dans un transfert définitif de Kingsley Coman en raison des risques que cela comporte. La prudence de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos est légitime, l’ailier gauche de 28 ans ayant subi beaucoup de blessures ces dernières années. Avec un prêt, le Paris SG limiterait les risques et pourrait être gagnant dans le cas où Coman serait enfin épargné par les pépins physiques. Un tel joueur, s’il est à 100%, serait idéal pour Luis Enrique afin de concurrencer Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Reste maintenant à voir si club francilien ira au bout de son idée en bouclant le retour de Kingsley Coman.