PSG : La recrue rêvée pour Paris, elle est à Brest

Véritable révélation de la saison en Ligue 1, Romain Faivre est suivi de près par le Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival.

Il y a un an, personne ne connaissait vraiment Romain Faivre, hormis les suiveurs de l’équipe réserve de Monaco en N2. Transféré contre un chèque de 400 000 euros en juillet dernier à Brest, le joueur de 22 ans est en train d’exploser au plus haut niveau. Auteur d’une saison pleine, avec quatre buts et trois passes décisives en 21 matchs, le gaucher a désormais tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens. Couvé par Olivier Dall'Oglio, Faivre est notamment dans le viseur du PSG. Le 9 janvier dernier lors de la victoire de Paris contre Brest (3-0), Faivre avait impressionné Mauricio Pochettino. Suffisamment pour que le PSG passe à l’action pour l'international Espoirs ? Mathieu Bodmer l’espère de tout coeur.

« Je trouve que pour son jeune âge et sa première saison en Ligue 1, c'est un joueur lucide dans tout ce qu'il fait. Il est capable de dribbler, d'éliminer et donner un ballon juste. Il ne surjoue pas. C'est une superbe pioche de Lorenzi, le directeur sportif de Brest, c'est un magnifique coup. Ce qui serait bien, c'est de le voir au PSG. Paris achète très rarement en France, hormis Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa ou Lucas Digne. Il y a très peu de transfert franco-français avec le Paris Saint-Germain et cela serait bien de faire circuler de l'argent dans nos clubs. Il faut aussi que l'on ne perde pas un talent trop vite, en tout cas c'est une belle promesse », a lancé le consultant de Téléfoot, qui pense que Brest va lâcher sa pépite dès 2021 et contre une somme de plus de 10 millions d’euros. Si Paris veut rafler la mise avant que Faivre ne convainc un encore plus grand club européen, il faudra vite activer ce dossier en vue de la saison prochaine.