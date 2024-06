Julian Alvarez et le PSG, une bonne nouvelle tombe

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG veut recruter à tous les postes cet été lors du marché des transferts. Le club de la capitale est sous le charme de Julian Alvarez, en manque de temps de jeu du côté de Manchester City.

Le PSG sait qu'il va devoir envoyer des messages forts cet été lors du mercato. Le départ de Kylian Mbappé ne sera pas anodin et c'est tout le projet qui est menacé. Luis Enrique se veut néanmoins rassurant et reste persuadé que son équipe sera meilleure que la saison passée. L'entraîneur espagnol a déjà ciblé certains profils qu'il veut avoir dans son équipe. En attaque, l'ancien du Barça apprécie Luis Diaz, Kvicha Kvaratskhelia ou encore... Julian Alvarez. Ce dernier, pas satisfait pleinement de son temps de jeu à Manchester City du fait de la concurrence avec Erling Haaland, n'est pas totalement fermé à l'idée d'un départ. Cependant, rien ne s'annonce facile dans ce dossier XXL.

Julian Alvarez ne dit pas non à un départ mais...

Lors d'un rassemblement avec l'Argentine, l'attaquant argentin a mis les choses au clair concernant son avenir au mercato. Et s'il indique se sentir bien à City, la porte s'ouvre pour les clubs intéressés, dont le PSG : « Je suis serein, je me sens bien et heureux à Manchester City. Nous verrons ce qui se passera ». Une dernière phrase qui n'est pas passée inaperçue pour de nombreux fans et observateurs du club de la capitale. Pour le moment, Paris a pris contact avec l'entourage du champion du monde. Il reste à trouver un accord avec Alvarez mais aussi Manchester City. Les Skyblues ne sont pas annoncés comme vendeurs et ne négocieront sans doute pas en-dessous des 100 millions d'euros. Un sacré budget pour le Qatar, surtout qu'il faudrait les verser à une direction des Emirats arabes unis avec laquelle le froid est énorme. Si Paris veut vraiment Alvarez, il devra se montrer convaincant. Mais déjà, le club francilien sait que la porte n'est pas fermée du côté du prodige de 24 ans.