Huijsen au PSG, la Juventus accepte

Le jeune défenseur hispano-néerlandais Dean Huijsen est annoncé comme étant sur les tablettes du PSG. Le joueur est actuellement sous contrat du côté de la Juventus mais le club turinois ne compte pas sur lui à court terme.

Un nouveau transfert malin signé Luis Campos pour le PSG ? Le conseiller sportif du club parisien a pris pour habitude de miser sur de jeunes joueurs bien cotés en Europe. Dean Huijsen semble être sa nouvelle trouvaille. Le défenseur hispano-néerlandais de 19 ans appartient à la Juventus mais c'est à la Roma qu'il a fait récemment parlé de lui. Prêté chez les Romains lors des 6 derniers mois, il a enchaîné les entrées convaincantes avec notamment ses 2 premiers buts inscrits en Serie A. Le PSG a flairé la bonne affaire et tout porte à croire que le transfert est largement réalisable.

Revenu à la Juventus cet été, Dean Huijsen ne bénéficie pas de l'arrivée de Thiago Motta pour émerger. Le jeune défenseur ne fait pas partie du groupe turinois retenu pour le stage de pré-saison en Allemagne. Un coup dur pour ses ambitions au sein de la Vieille Dame mais une aubaine bien entendu pour les Parisiens selon Fabrizio Romano.

🚨⚪️⚫️ Dean Huijsen, Arthur Melo and De Sciglio, NOT included as part of Juventus pre-season squad travelling to Germany.



All these players are involved in transfers and expected to leave the club.



Huijsen has been approached by PSG and Bundesliga clubs in the recent weeks. pic.twitter.com/TKrNBlPfYA