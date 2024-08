Coman au PSG, le coup de folie de dernière minute ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Poussé dehors au Bayern Munich, Kingsley Coman intéresse du beau monde. Son transfert va se décanter dans les derniers instants, et le PSG est dans le coup.

Le Bayern Munich a ouvert la porte à quelques mouvements dans la dernière semaine du marché des transferts. Deux joueurs sont notamment ciblés, qui ont pourtant pendant longtemps été des cadres du club bavarois. Il s’agit de Leon Goretzka et de Kingsley Coman. Le Français a pourtant participé à la victoire face à Wolfsburg de ce dimanche, mais il est tout de même invité à se trouver un nouveau club. Avec une telle expérience, l’ailier droit qui a encore des années de football devant lui à 28 ans, intéresse du beau monde. Cela a été le cas tout le mois d’août, mais c’est désormais une accélération sérieuse qui se profile cette semaine dans ce dossier.

En effet, l’ancien joueur du PSG, habitué à gagner des titres et décisif en finale de Ligue des Champions face à son club formateur en 2020, est intéressé par un éventuel retour dans la capitale française. Cela reste une possibilité maintenant que le Bayern Munich ouvre la porte, mais d’autres clubs de prestige sont sur les rangs, souligne Fabrizio Romano. « Laissez-moi vous préciser, une nouvelle fois, qu’il faut garder un oeil sur les derniers jours du mercato concernant Coman. C’est aussi une option pour les clubs de Premier League et le FC Barcelone. Il est apprécié par Hansi Flick, mais son salaire est cher. Coman s’attend à un départ, et il a encore de grandes chances de le faire. Cela pourrait se finir en prêt avec option d’achat, c’est donc une grosse opportunité de marché. Mais avec son gros contrat, certains clubs vont attendre la dernière seconde pour passer à l’action », a souligné l’expert du mercato.

Ça se jouera sur le gong !

Le FC Barcelone, qui a déjà toutes les peines du monde à enregistrer Dani Olmo, prendrait ainsi un gros risque financier et ne rassure pas vraiment ses futures recrues. En revanche, Manchester City et Chelsea sont prêts à tenter le coup. Mais le PSG peut très bien se réveiller brutalement, alors que Fabrizio Romano est persuadé que tout pourrait se conclure dans les dernières heures du mercato. Au point de voir Paris récupérer son ancien talent, 10 ans après son départ fracassant pour la Juventus Turin ?