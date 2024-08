C’est pour bientôt, Doué donne rendez-vous au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pendant qu’il disputait les Jeux Olympiques avec l’équipe de France, Désiré Doué faisait l’objet d’une rude bataille entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. La compétition étant terminée, le milieu du Stade Rennais pourra s’occuper de son avenir et prendre une décision importante pour la suite de sa carrière.

Concentré sur les Jeux Olympiques ces derniers mois, Désiré Doué n’a pas pu ignorer son actualité. Le milieu offensif de Rennes fait partie des principaux feuilletons du mercato estival. Après sa saison réussie avec les Rouge et Noir, l’international Espoirs tricolore intéresse vivement le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Ses deux courtisans se livrent une rude bataille depuis quelques semaines, pour le plus grand bonheur du club breton qui pourrait enregistrer une vente record cet été.

Doué va bientôt trancher

Bien sûr, rien ne sera finalisé sans l’accord de Désiré Doué. Le Rennais devra trancher entre les deux formations prêtes à conclure son transfert. Interrogé à ce sujet après la finale perdue contre l’Espagne (5-3, a.p.) vendredi, le frère du latéral droit Guéla Doué a promis une réponse assez rapide. « Sincèrement, ce mois a été très chargé en émotion, en concentration, a confié le Bleuet dans la zone mixte du Parc des Princes. J'ai eu beaucoup de matchs à jouer, les Jeux Olympiques ça prend vraiment beaucoup la tête et j'étais complètement focalisé sur ça. »

Désiré Doué: "j'aurais une décision à prendre sur mon avenir, je la prendrai dans quelques jours." #football #paris2024 @franceinfo pic.twitter.com/V8uUqzSDY2 — Julien Froment (@JulienFroment) August 10, 2024

« J'ai des personnes qui travaillent autour de moi, qui s'occupent de moi et qui me permettent d'être complètement libéré et de ne penser qu'au football, a-t-il ajouté. Maintenant, oui, les Jeux Olympiques c'est fini. Je pense que j'aurai une décision à prendre et elle sera prise dans quelques jours. » Selon les dernières informations, le Bayern Munich avait un avantage dans les discussions avec Rennes. Mais la préférence de Désiré Doué fera pencher la balance d’un côté ou de l’autre.