Asensio humilié au PSG, des clubs sont choqués

Par Eric Bethsy

De moins en moins utilisé par Luis Enrique, Marco Asensio n’a pas disputé le Trophée des Champions contre l’AS Monaco (1-0) dimanche. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain a passé l’intégralité du match sur le banc des remplaçants. Cela devient une habitude pour l’Espagnol dont le départ semble se dessiner.

Si Marco Asensio ne s’interrogeait pas encore sur sa situation, les questions sont probablement venues après le Trophée des Champions dimanche. Pendant que ses coéquipiers battaient l’AS Monaco sur le fil, le milieu offensif du Paris Saint-Germain a passé l’intégralité du match sur le banc des remplaçants. L’Espagnol n’a même pas été envoyé à l’échauffement. C’est dire à quel point Luis Enrique, qui a fait entrer le jeune Senny Mayulu, a fait reculer son compatriote dans la hiérarchie des attaquants.

Il y a encore quelques mois, Marco Asensio était pourtant devenu une solution crédible au poste de faux numéro 9. Mais ça, c’était avant les huit derniers matchs toutes compétitions confondues, durant lesquels l’ancien joueur du Real Madrid n’a joué que 18 minutes au total. En décembre dernier, le journal L’Equipe évoquait un problème de comportement pour justifier son déclassement. Hormis le 32e de finale de Coupe de France contre le Racing Club de Lens (victoire 1-1, 3-4 tab), l’international espagnol a quand même été inclus dans les groupes de Luis Enrique.

La Real Sociedad revient à la charge

Preuve que le Parisien sous contrat jusqu'en 2026 n’est pas vraiment poussé vers la sortie comme peuvent l’être Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. On peut néanmoins penser que son départ ne dérangerait absolument pas l’entraîneur parisien. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle des clubs étonnés par sa situation envisagent de passer à l’action. Après l’intérêt annoncé de la Juventus Turin, Estadio Deportivo nous apprend que la Real Sociedad, déjà intéressée l’été dernier, compte revenir à la charge. Le club basque devra composer avec un obstacle non négligeable, à savoir le salaire annuel brut de Marco Asensio estimé à 10,8 millions d’euros.