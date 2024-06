75 millions d'euros, Liverpool offre Luis Diaz au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG prêt à frapper un grand coup en attaque pour oublier Kylian Mbappé. C'est possible en provenance directe de Premier League avec la décision de Liverpool de mettre Luis Diaz en vente.

Changement majeur cet été à Liverpool, et le PSG est concerné. Après le départ de Kylian Mbappé, compenser une telle perte ne sera pas facile pour Nasser Al-Khelaïfi, qui sait qu’il a besoin d’un nouvel avant-centre, et piste Julian Alvarez de Manchester City pour cela, mais aussi d’un ailier capable d’évoluer à gauche pour concurrencer Bradley Barcola. C’est en ce sens qu’il y a du nouveau concernant la situation de Luis Diaz. Le Colombien adore prendre son couloir gauche et est droitier, un profil que Luis Enrique recherche absolument pour mettre en place son jeu. Cela fait donc un bon point pour la pépite de Barraquilla, qui ne sera de plus pas retenue par Liverpool. Avec le nouvel entraineur Arne Slot, de nombreux changements sont attendus cet été et cela concerne aussi l’attaque. Le joueur révélé au FC Porto a beau avoir confié récemment qu’il avait un contrat longue durée et qu’il donnerait tout pour les Reds tant qu’il serait à Liverpool, son avenir se situe probablement ailleurs.

La preuve, selon la radio anglais Team Talk, Liverpool a tout simplement prévenu les deux clubs qui étaient venus aux renseignements pour Luis Diaz, que le joueur était disponible pour un transfert. A une seule condition : mettre 75 millions d’euros sur la table. Les deux clubs concernés sont le FC Barcelone et le PSG. Et le média spécialisé de rapidement laisser entendre que le club parisien a bien les moyens de faire un gros investissement en attaque cet été, avec surtout une énorme place au niveau de la masse salariale qui s’est libérée avec le départ de Kylian Mbappé. Ce n’est en revanche pas vraiment le cas du FC Barcelone, qui a certes signés un gros contrat avec Nike comme équipementier pour rapporter des fonds frais, mais cravache toujours pour inscrire ses recrues, ou libérer de la place en faisant quelques ventes.

Naples freine le mercato du PSG

Le PSG a donc une longueur d’avance, mais Luis Campos possède plusieurs pistes à étudier. Même si celle menant à Khvicha Kvaratskhelia a tendance à dangereusement se renfermer, car Naples ne compte pas laisser partir son international géorgien et espère même le prolonger pour l’éloigner de Paris. Autant dire que la piste Luis Diaz pourrait reprendre du volume dans les prochains jours, même si la somme à mettre n’est pas négligeable. En janvier 2022, Liverpool avait posé 45 millions d’euros sur la table pour le faire venir du FC Porto. Et si le Colombien s’est imposé comme un joueur important quand il est sur le terrain, il s’est aussi blessé deux fois sérieusement au genou en 2023, ce qui pourrait aussi alerte les futurs acheteurs.