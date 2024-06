5 joueurs virés, 7 recrutés, le PSG à 300ME arrive

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG ne traine pas pour construire son équipe de la saison prochaine avec des approches concrètes pour Safonov et Kvaratskhelia. Quelles doivent être les cibles suivantes ? Sur X, on aide déjà Luis Campos à trancher.

Luis Enrique a posé les fondations du nouveau PSG, reste à trouver les artisans pour conclure le projet européen du club parisien. La belle saison parisienne ne peut faire oublier les nombreuses interrogations du onze titulaire. Qui pour accompagner Marquinhos en défense centrale ? Qui pour composer le milieu de terrain ? Qui pour remplacer Mbappé en attaque ? Le PSG ne traîne pas pour solutionner ces problèmes. Les Parisiens ont déjà coché les noms de Matvey Safonov (gardien de but) et Khvicha Kvaratskhelia (ailier). Un bon début mais le compte X Data Scout va bien plus loin dans le travail préparatoire.

7 joueurs à cibler pour le PSG, 5 à virer

Il a constitué le groupe idéal pour le PSG la saison prochaine, avec un onze de départ et des remplaçants pour chaque poste. Tout d'abord, il conseille au PSG de se débarrasser de 5 éléments présents actuellement au sein de son effectif. Les bannis sont Nordi Mukiele, Danilo Pereira, Carlos Soler, Manuel Ugarte et Randal Kolo Muani. Leurs départs doivent être négociés y compris en prêt. Pour les remplacer, Data Scout suggère 7 noms aux recruteurs parisiens.

[CONCLUSION]



S'il faut trancher, je recrute Safonov, Kadioglu, Yoro, Joao Neves, Doué, Akliouche et Zirkzee pour environ 300M€



Et je me sépare de Mukiele, Danilo, Soler, Ugarte et RKM (probablements en prêt pour certains), en plus du départ de Mbappé et de Navas. pic.twitter.com/F0K7bNvvM0 — Data'Scout (@datascout_) June 1, 2024

En défense centrale, il y a le Lillois Leny Yoro. Ce n'est pas une surprise pour le jeune défenseur envoyé au PSG par de nombreux observateurs. Le deuxième nom est celui de Safonov, le gardien russe suivi par le PSG. Au poste de latéral, il conseille le jeune turc de Fenerbahçe Ferdi Kadioglu. Au milieu de terrain, c'est Joao Neves (Benfica) qui est plébiscité malgré ses 19 ans. Pour l'attaque, c'est encore la jeunesse qui est privilégiée. A gauche, Data Scout snobe Kvaratskhelia pour le Rennais Désiré Doué. A droite, il choisit le Monégasque Maghnes Akliouche. Enfin, à la pointe de l'attaque, il viserait le Néerlandais de Bologne Joshua Zirkzee qu'il mettrait même titulaire. Un mercato audacieux d'une valeur totale de 300 millions d'euros selon ses estimations. A Luis Campos et Luis Enrique de trancher en faveur de cette liste ou pas.