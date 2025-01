100 ME pour un coup de génie, le PSG se lance

C'est cher, c'est compliqué, mais le PSG a bien envie d'ouvrir le dossier Rodrygo, qui n'arrive pas à totalement s'imposer au sein du Real Madrid. Ce serait pour l'été 2025.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique ont lancé un projet jamais tenté au PSG version Qatar. Celui de mettre une équipe sur pied avec bien sûr de l’argent, mais aussi du temps, des espoirs à faire grandir et une absence de pression sur les résultats. Ne pas gagner la Ligue des Champions n’est pas un problème pour Nasser Al-Khelaïfi, qui a fait savoir qu’il montait un projet sur plusieurs années avec le technicien espagnol. Aller chercher les meilleurs jeunes est un objectif assumé.

A ce titre, il y a un joueur qui rentre dans ce critère tout en étant déjà une star en devenir sous le maillot du Real Madrid. Il s’agit de Rodrygo, qui est déjà installé depuis des années à la Casa Blanca, mais est toujours considéré comme un second couteau. Son statut ne changera pas avec des coéquipiers offensifs comme Bellingham, Vinicius et Mbappé. Résultat, l’idée de le séduire en lui promettant d’être la tête d’affiche offensive du PSG est travaillée par les dirigeants parisiens, affirment à la fois RMC et l’insider Djamel.

